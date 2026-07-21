[공식]이준영, 오늘(21일) 입대…"미리 메리 크리스마스·해피 뉴 이어"

사진제공=빌리언스

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 배우 이준영이 국방의 의무를 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.

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이준영은 21일 육군 현역으로 입대한다. 훈련소 입소는 별도의 공식 행사 없이 비공개로 진행된다.

앞서 이준영은 팬들에게 직접 손편지를 전하며 입대 소식을 알렸고, 진심 어린 인사로 많은 응원을 받았다.

2014년 그룹 유키스(UKISS) 멤버 준(JUN)으로 데뷔한 이준영은 가수 활동과 연기 활동을 병행하며 폭넓은 행보를 이어왔다. 2017년 드라마 '부암동 복수자들'을 시작으로 본격적인 배우 활동에 나선 이준영은 다양한 장르의 작품을 통해 필모그래피를 차근차근 쌓아왔다.

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드라마 '미스터 기간제', '제발 그 남자 만나지 마요', '이미테이션', 'D.P.', '마스크걸', '약한영웅 Class 2', '폭싹 속았수다'와 영화 '용감한 시민', '황야' 등에 출연하며 장르를 넘나드는 연기력을 입증했다.

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특히 올해 방송된 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서는 황준현과 강용호 회장의 영혼이 공존하는 1인 2역을 안정적으로 소화하며 호평을 받았다. 작품 또한 자체 최고 시청률을 기록하며 성공적으로 막을 내렸다. 최근에는 tvN 새 드라마 '포핸즈' 촬영까지 마친 만큼, 군 복무 중에도 작품을 통해 시청자들과 만날 예정이다.

이준영은 소속사 빌리언스를 통해 "건강히 잘 다녀오겠다. 내 후년 겨울에 봬요! 미리 메리 크리스마스, 해피 뉴이어 X2"라며 특유의 유쾌한 인사를 남겼다.

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가수와 배우를 오가며 자신만의 영역을 구축한 이준영은 입대 전까지 쉼 없이 작품 활동을 이어왔다. 잠시 활동을 멈추고 병역 의무를 이행하는 가운데, 군 복무 중 공개될 '포핸즈'와 전역 후 이어갈 행보에도 기대가 모인다.

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이준영이 최정요 역으로 출연하는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 오는 8월 29일 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com