[공식] 박세영, 14개월 딸 육아 일상 공개…'슈퍼맨이 돌아왔다' 합류

사진 제공=씨엘엔컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박세영이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 합류한다.

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박세영은 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 새 가족으로 합류해 14개월 딸과 함께하는 현실 육아 라이프를 처음으로 선보인다. 작품 속 캐릭터를 통해 보여준 모습과는 또 다른 한 아이의 엄마로서 보내는 평범한 일상으로 자연스러운 매력을 펼쳐낼 예정이다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'는 아이들이 태어나서 처음으로 마주하는 히어로 '슈퍼맨'의 육아 도전기를 담은 KBS 대표 육아 예능 프로그램이다. 최근에는 아빠들의 육아뿐만 아니라 엄마들의 다양한 육아 모습까지 담아내며 가족 간의 사랑과 공감, 따뜻한 웃음을 전하고 있다.

새로운 가족으로 함께하게 된 박세영은 2022년 결혼 후 지난해 5월 딸을 품에 안으며 엄마가 됐다. 방송을 통해 처음 공개되는 딸 나엘이와의 일상에서는 사랑이 가득한 모녀 케미와 함께 육아를 향한 진솔한 마음, 꾸밈없는 매력을 보여주며 시청자들의 공감을 더할 전망이다.

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박세영은 그동안 장르를 가리지 않는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 존재감을 쌓아왔다. 드라마 '내일이 오면', '적도의 남자', '사랑비', '신의', '학교 2013', '내 딸, 금사월', '귓속말', '돈꽃', '특별근로감독관 조장풍', '멘탈코치 제갈길' 등 다양한 작품에서 인상적인 캐릭터를 완성했으며, 영화 '패션왕', '고양이 장례식', '스텔라' 등을 통해 스크린에서도 활약을 이어왔다.

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결혼과 출산 이후 연기 활동을 재개한 박세영은 최근 드라마 '가족관계증명서'에서 주인공 나지니 역을 맡아 약 4년 만에 안방극장에 복귀했다. 깊은 상처를 지닌 캐릭터의 굴곡진 서사와 인물의 갈등을 섬세하게 담아내며 한층 깊어진 연기력으로 작품의 흥미진진한 전개를 이끌고 있다.

배우로서 탄탄한 존재감을 이어가는 동시에 예능까지 활동 영역을 넓히며 새로운 도전을 이어가는 박세영이 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 보여줄 인간적인 매력에 기대감이 높아진다.

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한편, 박세영 가족의 일상이 담긴 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연분은 오는 9월 초 방송될 예정이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com