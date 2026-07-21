'사생활 논란' 김정훈, 방송 뜸하다싶더니 뜻밖의 근황...'당구 여제' 다정 투샷

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 UN 출신 가수 겸 배우 김정훈이 '당구 여제' 김가영과 함께한 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

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김정훈은 지난 20일 자신의 SNS에 김가영과 함께 찍은 사진을 게재하며 "김가영 짱"이라는 짧은 글을 남겼다.

공개된 사진에는 식당에서 나란히 앉아 카메라를 바라보는 두 사람의 모습이 담겼다. 김가영은 엄지를 치켜세우며 환한 미소를 지었고 김정훈은 턱을 괸 채 편안한 표정으로 카메라를 응시했다.

특히 김정훈이 김가영을 향해 "짱"이라는 응원의 메시지를 남기면서 두 사람의 친분에도 관심이 쏠렸다.

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게시물을 접한 팬들은 "의외의 조합이다", "친분이 있었네", "보기 좋은 투샷" 등의 반응을 보였다. 일부 누리

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김정훈은 지난 2019년 전 여자친구와의 임신 및 금전 문제로 사생활 논란에 휩싸였고 2023년에는 음주운전 후 음주 측정을 거부한 혐의로 약식기소된 바 있다. 최근 틱톡 라이브 방송을 통해 국내외 팬들과 꾸준히 소통하며 근황을 전하고 있는 그는 일본 활동으로 쌓은 팬층 덕분에 라이브 방송에는 일본 팬들의 참여도 활발한 것으로 알려졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com