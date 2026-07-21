유노윤호, 넥서스로의 도약…명불허전 퍼포먼스 '타임스 티킨'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 동방신기 유노윤호의 세계관이 펼쳐진다.

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유노윤호는 20일 오후 6시 싱글 '타임스 티킨'을 발표했다.

'타임스 티킨'은 시곗바늘 소리가 인상적인 업비트 전개의 컨템포러리 팝댄스곡이다. 유노윤호는 작사에 참여해 진정성을 더했다.

뮤직비디오는 시공간을 넘나드는 세계관과 강렬한 퍼포먼스가 어우러져 한 편의 영화를 보는 듯한 몰입감을 자아냈다.

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이번 뮤직비디오는 지난 17~19일 개최된 유노윤호의 첫 솔로 콘서트에서 선보인 VCR을 활용해 제작되었으며, 미래 도시와 지하철 플랫폼, 레이스 경기장 등 다채로운 공간을 배경으로, 과거와 현재의 자신을 마주하는 이야기를 통해 유노윤호만의 독창적인 음악 세계를 한층 입체적으로 구현했다.

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영상 말미에는 미니 3집 쇼트 필름에서 선보인 메타버스 공간 '넥서스'로의 접속을 예고, 유노윤호가 그간 구축해온 세계관을 유기적으로 연결해 팬들의 다양한 해석을 이끌어내고 있다.

'타임스 티킨'은 동명의 타이틀곡 외에 감성 발라드 '보통의 이야기' 등 총 2곡으로 구성된 앨범이다. 앨범은 발매 직후 일본 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위를 차지하며 글로벌한 사랑을 받고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com