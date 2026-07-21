김신영 "44kg 때 마른비만에 당뇨위험군+불면증, 요요온 후 싹 사라졌다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김신영이 체중 감량 후 찾아온 요요 현상으로 오히려 건강을 되찾았다고 솔직하게 밝혔다.

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21일 유튜브 채널 '침착맨'에는 "김신영에게 배워보는 레거시 리액션"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 김신영은 다이어트와 건강에 얽힌 솔직한 이야기를 털어놓으며 눈길을 끌었다.

영상 속 김신영은 "14년 뺐다가 6주 만에 돌아왔다. 서른 살부터 88kg에서 44kg까지 뺐다. 반토막해서 44kg으로 쭉 살다가 전유성 교수님이 '먹고 싶은 거 먹으라'라고 한 한마디가 제일 컸다"라고 말했다.

이어 현재 체중이 다시 늘어난 이른바 '요요'를 겪었다고 밝히며, 체중 감량 당시보다 오히려 현재 건강 상태가 좋아졌다고 고백했다.

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김신영은 "말랐을 때는 마른 비만이었다. 콜레스테롤 수치가 뚱뚱했을 때보다 더 높았다"며 "스트레스로 당뇨 위험군이었다"고 털어놔 놀라움을 안겼다.

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그러면서 "이번에 혈당 수치 등 이런 걸 다 쟀는데 정상이더라"며 "말랐을 때 건강이 더 안 좋았고 잠도 더 못 잤다"고 덧붙였다.

무조건적인 체중 감량보다 자신에게 맞는 건강한 몸 상태를 찾는 것이 중요하다는 김신영의 솔직한 경험담은 많은 이들의 공감을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com