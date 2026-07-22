'소율♥' 문희준, 40번째 다이어트 예민 폭발 "나잇살은 금지어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] H.O.T. 문희준이 40번째 다이어트를 선언했다.

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21일 SBS '동상이몽 2-너는 내 운명'은 '다이어터 문희준, 40번째 다이어트 결심 후 예민 폭발'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상에서 문희준은 가족들을 불러 모은 뒤 30년 전 리즈 시절과 현재 모습을 비교하며 "어느 쪽이 더 멋있냐"고 물었다. 이에 문희준의 아들은 망설임 없이 과거 아빠를 선택했고, 소율 역시 "진짜 멋있었다"며 감탄했다.

문희준은 "진짜 말랐지. 나는 말랐을 때 나의 모습을 보면 자극이 된다"며 "지금이 40번째 다이어트"라고 밝혔다. 데뷔 30주년을 앞두고 체중 감량을 결심한 그는 평소에는 손도 대지 않던 샐러드와 닭가슴살을 챙기면서 "다이어트 아니면 솔직히 안 먹고 싶다"고 털어놨다.

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하지만 다이어트는 쉽지 않았다. 예민해진 문희준은 아이들 식사를 준비하는 소율에게 사사건건 참견하기 시작했고, 식사 도중에도 연신 불만을 쏟아내며 힘겨워했다.

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문희준은 "마흔 번째 다이어트는 나이 때문인지 변화가 별로 없다. 힘들기만 하다"며 "먹기 싫다. 그냥 식사를 그만하고 싶다. 한 시간 동안 계속 먹고 있는 게 힘들다"며 토로했다.

또 소율이 '나잇살'이라는 단어를 꺼내자 "그렇게 이야기하지 마라. 우리 집 금지어다"라며 극도로 예민한 반응을 보였다. 이에 소율은 "아빠 다이어트하느라 진짜 예민하다"며 눈치를 살폈다.