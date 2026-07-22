브브걸, 신곡 'BODY WAVE' 음방 활동 시작..'서머퀸'의 귀환

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[스포츠조선 이게은기자] 서머퀸의 귀환이다. 그룹 브브걸(BBGIRLS)이 본격 음악방송 활동에 돌입, 컴백 열기를 이어간다.

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브브걸은 지난 16일 신곡 'BODY WAVE'로 컴백했다. 이 곡은 청량한 트로피컬 신스 사운드와 강렬한 뭄바톤 리듬이 어우러진 노래다. 감각적인 브라스 사운드 위로 뜨거운 태양과 서늘한 바닷바람을 번갈아 느끼는 듯한 멤버들의 시원한 보컬이 청량감을 배가시킨다.

특히 단번에 귀를 사로잡는 중독적인 훅, 온몸을 흔들게 만드는 안무가 더해져 듣고 보는 재미를 동시에 전한다. 브브걸 특유의 시원하고 에너제틱한 퍼포먼스가 음악방송 무대에서 어떻게 펼쳐질지 기대감이 모인다.

이번 신곡은 멤버들이 제작 전반에 참여해 주목받았다. 1년 2개월 만에 선보인 만큼 민영은 공동 프로듀서와 작사, 코러스 세션에 참여한 것은 물론 뮤직비디오 카메오 섭외까지 직접 도맡아 활약했다. 은지, 유나 역시 음악 작업을 함께할 스태프진 구성에 적극 참여했다. 뮤직비디오에는 화려한 카메오 군단의 지원사격으로 공개 직후 큰 화제를 모았다. 방송인 권혁수와 개그맨 홍성현에 이어 배슬기, 꽈추형, 맥대디, 자메즈, 정대진, 박원식, 문시운, 최지명 등이 대거 등장해 유쾌한 에너지를 더했다.

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한편 브브걸은 각종 음악방송과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 활발한 컴백 활동을 이어갈 예정이다.

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joyjoy90@sportschosun.com