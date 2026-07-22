'100억 탕진' 서인영, 카드 대출 받다가 父에 통장 뺏겨.."유튜브 수익도 父가 관리"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 아버지에게 카드 대출을 받은 사실이 들통나 통장을 뺏겼다고 밝혔다.

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22일 '개과천선 서인영' 채널에는 '아빠 몰래 지방흡입했다가 앓아 누운 서인영 충격 근황 (온몸에 멍)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 오는 8월 워터밤 출격을 위해 피부 시술, 팔 지방흡입술을 받았다고 밝혔다. 얼굴과 팔에는 아직 멍이 가시지 않은 모습이었다.

그런가 하면 PD는 서인영에게 "아빠한테 통장을 뺏겼다고 들었다. 아빠가 제게 전화를 해서 '앞으로 인영이한테 돈 부치지 말고 나한테 하라'라고 하셨다"라고 말해 눈길을 끌었다. 서인영은 "다 소문났어?"라고 깜짝 놀라며, "내가 그전에 카드 대출을 받은 게 조금 있었다. 아빠가 얼마 있냐고 묻길래 얘기해버렸다. 그래서 아빠가 PD님에게 전화한 것 같다. 나 돈 관리는 잘 못하는 것 같다"라고 털어놨다. 서인영은 전성기 시절 100억 원 정도의 수입을 올렸지만 대부분 쇼핑에 탕진했다고 밝힌 바 있다.

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그러면서도 "(통장을 뺏기기) 전에 지방흡입을 해서 다행이다. 나 돈 없다. 아빠한테 용돈 받아쓰고 있다. 예전에는 한 달에 50만원씩 주셨다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com