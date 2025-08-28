스포츠조선

'충격, 충격, 또 충격' 4부팀에 갈기갈기 찢긴 맨유의 민낯→아모림 "완전히 길을 잃었다" 한탄…축구 그만해야 하나

기사입력 2025-08-28 08:59


사진캡처=데일리메일

로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]추락하는 것은 날개가 없다. 그야말로 충격이다.

맨유가 4부 팀에 덜미를 잡혀 리그컵 2라운드에서 탈락하는 수모를 당했다. 맨유는 28일(이하 한국시각) 영국 클리소프스의 블런델 파크에서 열린 그림즈비 타운(4부)과의 2025~2026시즌 잉글랜드 카라바오컵(EFL컵) 2라운드에서 2대2 무승부 후 승부차기에서 11-12로 패하며 조기 탈락했다.

대이변은 전반부터 시작됐다. 루벤 아모림 감독은 '뉴페이스'인 벤자민 세스코, 마테우스 쿠냐 등을 선발 가동했다. 하지만 전반 22분 찰스 베넘, 8분 뒤 티렐 워렌에게 연속골을 허용했다.

맨유는 후반 중반 이후 추격을 시작했다. 후반 30분 교체투입된 브라이언 음뵈모의 만회골에 이어 후반 44분 해리 매과이어가 동점골을 작렬시켰다. 그러나 더 이상이 반전은 없었다.

희비는 승부차기에서 엇갈렸다. 그림즈비의 3번 키커가 실축한 반면 맨유는 1~4번 키커가 모두 득점에 성공했다. 5번째 키커가 성공하면 끝이었다.

그러나 쿠냐가 통한의 실축을 하며 원점으로 다시 돌아갔다.

승부차기는 한 바퀴를 돌아 13번 키커까지 이어졌다. 맨유가 통한의 눈물을 흘렸다. 음뵈모의 발을 떠난 볼이 골대를 강타하며 기나긴 혈투가 막을 내렸다. 그림즈비가 3라운드에 진출했다.


AP 연합뉴스

로이터 연합뉴스
맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 첫 승을 신고하지 못했다. 1~2라운드에서 아스널에 0대1로 패하고, 풀럼과 1대1로 비겼다. 개막 후 3경기에서 단 1승도 없다.


아모림 감독은 지난해 11월 소방수로 등장했지만 해결사가 되지 못하고 있다. 맨유 부임 후 리그에서 6승6무14패라는 처참한 성적을 거뒀다. 1974년 강등 이후 최악의 리그 성적인 15위를 기록했다. 유로파리그 결승 진출로 극적인 반전을 노렸지만 토트넘의 벽에 막혔다.

새 시즌 반등을 기대했다. 하지만 시작과 함께 벼랑 끝으로 내몰렸다. 아모림 감독은 "완전히 길을 잃었다"고 한탄했다.

그는 "이게 한계다. 뭔가 바뀌어야 한다. 지금 이 순간, 우리는 일단 주말에 집중해야 하고, 그런 후에 생각할 시간을 가져야 한다"고 고개를 숙였다.

그리고 "팀과 선수들이 정말 '큰 소리'로 말했다. 그게 전부다. 우리가 졌고, 최고의 팀이 이겼다. 그들이 무슨 말을 했는지 분명하다고 생각한다. 오늘 일은 여기서 마무리하자. 오늘 무슨 일이 있었는지 모두가 알고 있을 거라고 생각한다"며 "아무런 강도도 없이 경기를 시작한 방식 때문에 우리는 완전히 길을 잃었다"고 덧붙였다.

아모림 감독의 '경질 시계'가 빠르게 돌아가고 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

