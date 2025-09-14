9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크…

스포츠조선

2025-09-14


[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호의 9월 A매치 원정 2연전을 함께 했던 배준호(스토크시티)와 백승호(버밍엄)이 잉글랜드 챔피언십(2부)에서 '코리안 더비'를 펼쳤다.

결과는 배준호의 판정승이었다. 스토크시티는 13일(한국시각) 영국 스토크-온-트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 버밍엄과의 2025~2026시즌 챔피언십 5라운드에서 전반 21분 터진 보순 라왈의 헤더 결승골을 끝까지 지켜내며 1대0 승리를 거뒀다. 개막 3연승 뒤 4라운드에서 첫 패배를 맛봤던 스토크시티는 이날 승리로 승점 12(4승 1패)를 쌓으며, 2위에 올랐다. 선두 미들즈브러(승점 13)를 승점 1차로 바짝 뒤쫓았다. 반면 승격 후 개막 3경기 연속 무패(2승1무)로 기세를 올렸던 버밍엄은 2연패에 빠졌다. 승점 7로 11위에 랭크됐다.

경기 전 국내팬들의 눈길은 역시 배준호와 백승호로 향했다. 둘은 의심할 여지없는 스토크시티와 버밍엄의 에이스였다. 배준호와 백승호는 9월 A매치 2연전을 위해 미국을 다녀왔다. 배준호는 미국, 멕시코전에 모두 나섰고, 백승호는 미국전만 출전했다. 이같은 상황을 감안한 듯, 배준호는 벤치에서 출발했고, 백승호는 선발로 나섰다.

중앙 미드필더로 나선 백승호는 이날도 날카로운 모습을 보였다. 풀타임을 소화하며 89%의 패스 성공률과 3차례 크로스를 성공시키며 팀 공격을 이끌었다. 공격포인트는 없었지만, 풀타임을 소화하며 버밍엄 중원의 기둥 다운 모습을 보였다. 백승호는 풋몹으로부터 평점 6.6점을 받았다.

배준호는 후반 26분 투입됐다. 배준호의 출전으로 코리안 더비가 성사됐다. 배준호는 20여분간, 1차례 드리블 돌파와 80%의 패스 성공률을 보이며, 팀 승리에 힘을 보탰다. 배준호는 6.5점의 평점을 받았다.

스토크시티는 전반 21분 코너킥 상황에서 라왈의 헤더로 골을 터뜨렸고, 이 골은 그대로 결승골이 됐다.

스완지시티에서 뛰는 엄지성도 같은 날 헐시티와의 챔피언십 5라운드 홈 경기에 교체로 출전했다. 팀이 2-1로 앞서던 후반 19분 교체 출전한 엄지성은 활발한 움직임에도 공격포인트를 기록하지는 못했다. 스완지시티는 후반 추가시간 극장골을 허용하며 2대2로 비겼다. 스완지시티는 승점 8로 8위에 올랐다.


