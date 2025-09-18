스포츠조선

9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→통산 9번째 해트트릭 폭발, 4-1 대승 기여(ft.'SON트트릭' 일지)

최종수정 2025-09-18 16:34

9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
AFP연합뉴스

9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
출처=LA FC

9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
SNS

[스포츠조선 윤진만 기자]'노랑만 좋아하냐고? 9월도 좋아해!'

'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 레알 솔트레이크전에서 기록한 해트트릭(단일경기 3골)은 미국프로축구(MLS) 입성 후 1호이자 개인 통산 8호다.

손흥민은 18일(한국시각) 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 순연 경기에서 전반 3분, 16분, 후반 37분 잇달아 골을 터뜨리며 4대1 대승을 이끌었다. 손흥민은 전매특허인 찰칵 세리머니를 펼치는가 하면 마지막 골을 도운 공격 파트너 드니 부앙가와의 동반 앞구르기 퍼포먼스로 해트트릭의 기쁨을 만끽했다.

14일 새너제이전에서 MLS 2호골을 쏜 손흥민은 2경기 연속골이자 MLS 진출 첫 해트트릭로 리그 득점을 5골로 늘렸다.

손흥민이 해트트릭을 기록한 건 토트넘에서 활약하던 시절이던 2023년 9월 번리와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기(5대2 승) 이후 2년만이다.


9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
AFP연합뉴스
손흥민에게 해트트릭은 낯선 기록은 아니다. 바이어 레버쿠젠 소속이던 2013년 11월 함부르크전(5대3 승)에서 첫 해트트릭을 기록한 뒤, 2015년 2월 볼프스부르크전(4대5 패)에서 또 해트트릭을 쏘며 빅클럽의 눈도장을 찍었다. 2015년에 토트넘 입단한 손흥민은 5년만인 2020년 9월 사우샘프턴전(5대2 승)에서 EPL 진출 1호 해트트릭을 터뜨린 후 2022년 4월 애스턴빌라전(4대0 승), 2022년 9월 레스터시티전(6대2 승), 그리고 번리전에서 총 4번 해트트릭을 낚았다. 레스터시티전에선 토트넘 역대 최초로 '교체 해트트릭' 기록을 썼다. 리그 경기는 아니지만, 2017년 3월 밀월과의 FA컵 경기에서도 3골을 넣었다. 이번 솔트레이크전을 통해 클럽 통산 해트트릭 횟수를 8번으로 늘렸다.

국가대표 경력까지 포함하면 총 8회다. 손흥민은 2015년 9월 라오스와의 2018년 러시아월드컵 2차예선 경기(8대0 승)에서 유일한 A매치 해트트릭을 기록했다. 첫 해트트릭을 기록한 시점부터 1년 반에 한 번꼴로 해트트릭을 기록한 셈이다.


9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
흥미로운 점은 손흥민이 최근 5번의 해트트릭 중 4번을 9월에 기록한 것이다. 라오스, 사우샘프턴, 레스터시티, 번리, 솔트레이크전이 모두 9월에 치러졌다. 프리시즌을 거쳐 본격적으로 컨디션이 오르는 시기인 9월에 손흥민의 컨디션 역시 최고조에 달했다는 걸 방증한다.


손흥민은 9월 A매치 데이에서도 북중미월드컵 공동 개최국인 미국(2대0 승)과 멕시코(2대2 무)를 상대로 연속골(52, 53호골)을 터뜨리는 절정의 득점력을 선보였다. 소속팀과 국가대표팀을 통틀어 최근 4경기에서 도합 6골을 만들었다.

손흥민은 EPL 통산 127골 중 21골(16.5%)을 9월에 기록했다. EPL 10년 커리어를 통틀어 멀티골을 20번 기록했는데, 그중 7번이 9월에 나왔다. A매치 53골 중 10골을 9월에 뽑았다. '9월 몰아치기'가 우연이 아닌 셈이다.

남은 9월 일정 중 더 많은 골을 기대해도 좋은 이유다. 손흥민은 MLS 6경기를 치르면서 상대팀들의 수비 성향에 대한 적응을 끝마친 걸로 보인다. 발끝 상태도 날카롭다. 공교롭게 LA FC는 22일 '해트트릭 제물' 솔트레이크와 리턴 매치를 홈에서 갖는다. 28일엔 세인트루이스 원정길에 오른다. 세인트루이스는 현재 서부지구 16개팀 중 15위에 처진 최약체로, 10위인 솔트레이크보다 전력이 약하다는 평가를 받는다.


9월만 되면 몰아치는 '가을 사나이' 손흥민…솔트레이크전서 MLS 1호→…
AFP연합뉴스
◇손흥민 해트트릭 일지(소속팀, 국가대표팀 포함)

소속팀=상대팀=날짜

레버쿠젠=함부르크=2013년 11월

레버쿠젠=볼프스부르크=2015년 2월

대한민국=라오스=2015년 9월

토트넘=밀월=2017년 3월

토트넘=사우샘프턴=2020년 9월

토트넘=애스턴 빌라=2022년 4월

토트넘=레스터 시티=2022년 9월

토트넘=번리=2023년 9월

LA FC=레알 솔트레이크=2025년 9월

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박태환, 19살 때 잠실에 자가 매입했다..."그때 사길 잘했다" (편스토랑)

2.

코요태 빽가, 학폭 피해 고백 "1등했다고 엄청 맞아"

3.

박진영, 스트레이 키즈에 금 160돈 선물…1억짜리 빌보드 축하[SC이슈]

4.

성시경·옥주현→송가인·강동원…소속사 미등록 사태, 문체부 "계도기간"[종합]

5.

'55세' 김혜수, 송혜교와 생일 파티..로맨틱한 선물까지 '애정 듬뿍♥'

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

2.

'이게 바로 월드클래스' 예열 끝난 손흥민, MLS 통산 첫 'SON트트릭' 완성...'흥부 듀오'로 끝냈다(후반 진행 중)

3.

톱타자 허경민이 사라졌다. 한화에서 온 보상선수가 시즌 두번째 톱타자 출전[수원 현장]

4.

"스카우트들이 땡볕에서 고생하며 뽑은 선수, 내가 평가 못한다" 그런데 계획대로 술술 풀렸다

5.

나는 '찰칵', 너는 앞구르기! '흥부'가 기가 막혀...어쩌면 케인 이후 최고의 파트너, 손흥민 '공격 단짝' 찾았다

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

2.

'이게 바로 월드클래스' 예열 끝난 손흥민, MLS 통산 첫 'SON트트릭' 완성...'흥부 듀오'로 끝냈다(후반 진행 중)

3.

톱타자 허경민이 사라졌다. 한화에서 온 보상선수가 시즌 두번째 톱타자 출전[수원 현장]

4.

"스카우트들이 땡볕에서 고생하며 뽑은 선수, 내가 평가 못한다" 그런데 계획대로 술술 풀렸다

5.

나는 '찰칵', 너는 앞구르기! '흥부'가 기가 막혀...어쩌면 케인 이후 최고의 파트너, 손흥민 '공격 단짝' 찾았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.