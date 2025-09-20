해트트릭쇼 봤지? "토트넘은 손흥민 이적을 후회하고 있을지도"…1년 잔류…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 홋스퍼가 전 주장 손흥민(33·LA FC)이 이적한 걸 후회하고 있을지도 모른다고 토트넘 소식지가 전했다.
이어 '토트넘은 2024~2025시즌 팀내 최다 공격 기여 선수이자 주장을 떠나보낸 뒤 같은 포지션의 선수로 대체하지 않았다. 비록 (유럽이 아닌)MLS이긴 하지만, LA FC에서 너무 좋은 모습을 보여주고 있다는 점에서 토마스 프랭크 감독 지휘 하에서도 새로운 시대를 열어줄 수 있었을지도 모른다'라고 적었다.
끝으로 '토트넘이 손흥민을 남겨뒀다면, 그의 존재감과 경험에서 이득을 볼 수 있었을 거다. 2024~2025시즌 손흥민이 부진했던 건 손흥민을 박스에서 먼 측면에서 뛰도록 강요한 엔지 포스테코글루 감독의 무능한 전술 때문이었다. 손흥민이 시즌 막바지에 과로와 부상을 달고 경기에 출전한 것도 분명 도움이 되지 않았다'라고 밝혔다.
'메시를 제치고 MLS에서 가장 인기있는 선수로 등극한 손흥민'이란 제하의 기사에서 '한류 아이돌에 버금가는 인기와 유니폼 판매량으로 메시를 앞질렀다. 단 2주만에 등번호 7번 유니폼은 리그에서 가장 많이 팔리는 유니폼이 됐다. LA FC의 부회장 존 테링턴은 손흥민의 영입이 가레스 베일 영입 당시 영향력의 5배에 달한다고 말했다. 손흥민의 SNS 팔로워는 두 배 증가했고, LA FC 관련 콘텐츠 조회수는 594% 급증하여 거의 340억회에 달했다'라고 소개했다.
타이거 서포터즈 그룹의 대변인 조쉬 리는 이 매체를 통해 손흥민을 '전 세계에서 가장 유명한 한국인'이라고 표현했다. 'BeIN 스포츠'는 '손흥민의 영향력은 LA 다저스의 오타니 쇼헤이와 비교된다'며 '한국 외 지역에서 가장 큰 규모를 자랑하는 LA의 한인 커뮤니티는 손흥민을 상징으로 받아들인다. 샌디에이고와의 BMO 스타디움 데뷔전은 전석 매진되었고, 티켓값은 구단 평균 가격의 두 배인 200달러(약 27만9000원)를 넘었다'라고 밝혔다.
손흥민은 22일 홈구장 BMO 스타디움에서 열리는 솔트레이크전에서 3경기 연속골이자 6호골을 노린다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
