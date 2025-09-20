SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선…

스포츠조선

SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평

기사입력 2025-09-20 12:00


[스포츠조선 김대식 기자]브레넌 존슨이 토트넘에서 입지를 확보하기 어려울 것이라는 주장이 제기됐다.

영국 TBR풋볼은 18일(한국시각) '토트넘 홋스퍼는 이번 여름 이적시장에서 팀 전력을 크게 보강했지만, 지난 시즌 팀의 핵심 선수 중 한 명에게는 오히려 부담이 될 수 있다는 평가가 나온다'며 존슨이 주전으로서 기회를 확보하기 어려울 수 있다고 보도했다.

존슨은 2023~2024시즌에 토트넘으로 이적했다. 첫 시즌 프리미어리그(EPL) 5골 11도움을 기록하면서 무난한 데뷔 시즌을 보냈다. 지난 시즌에는 활약상이 더 좋았다. 51경기 18골 7도움을 터트렸다. 유로파리그(UEL) 결승전에서 결승골을 터트리면서 토트넘 우승 영웅이 된 존슨이었다. 한국 팬들에게는 손흥민 시그니처 축구화를 신어 손흥민을 향한 애정을 보여줘 화제가 된 적도 있는 선수다.
존슨은 토마스 프랭크 감독 체제에서도 중용될 것처럼 보였다. 리그 첫 2경기에서 연속골을 터트리면서 기세를 높였지만 지난 2경기에서 존슨은 굉장히 부진했다. 본머스전에서는 왼쪽 윙어로 나서서 아무런 존재감을 보여주지 못하다가 윌손 오도베르와 후반 9분에 교체됐다. 사비 시몬스가 왼쪽으로 선발로 나섰던 웨스트햄 유나이티드전에서는 후반 막판 교체돼 10분 정도만 뛰었다.

매체는 웨스트햄전을 돌아보면서 '다시 한 번 안제 포스테코글루 감독의 주요 선수 중 한 명인 존슨은 벤치에서 경기를 지켜봐야 했고, 제한된 출전 시간은 우려 요인으로 꼽힌다. 전 토트넘 공격수 대런 벤트는 브레넌 존슨이 새 감독 프랭크 체제에서는 선발 출전에 어려움을 겪을 수 있다고 우려했다. 존슨은 지난 시즌 모든 대회를 통틀어 18골을 기록하며, UEL 결승전 결승골도 넣은 바 있다. 포스테코글루 감독 시절 존슨은 팀의 확실한 주전이었지만, 새 감독 체제에서는 상황이 달라졌다'고 평가했다.
벤트는 영국 토크 스포츠에 출연해 "토트넘은 이제 한 가지 스타일만 고집하지 않는다. 전술과 선수 구성에서 큰 변화가 생겼다. 포스테코글루 체제에서는 존슨이 시스템에 완벽히 맞는 선수였지만, 지난해 뛰어난 활약과 멋진 골을 기록했던 존슨도 이제는 선발이 보장되지 않는다"고 주장했다.

존슨이 이런 평가를 받을 수밖에 없는 이유는 플레이스타일이 너무 제한적이기 때문이다. 존슨이 지난 시즌에 18골을 넣고도, 토트넘 팬들에게 많은 사랑을 받지 못하는 이유는 윙어인데도 득점을 제외한 파괴력이 너무 떨어지기 때문이다. 측면에서 개인 돌파로 수비를 전혀 흔들지도 못하며 창의적인 패스를 넣어주는 스타일도 아니다.

그에 비해 새로 영입된 시몬스는 공격 포인트가 아니더라도 경기장 안에서 존재감을 보여줄 수 있는 선수다. 시몬스가 빠르게 토트넘에 뿌리내리면 존슨의 자리는 정말로 위협을 받을 수 있다. 이미 오른쪽에는 모하메드 쿠두스가 자리를 잡았다.

