‘亞 최초 EPL 득점왕’ 손흥민 안타깝다, 미국 득점왕은 꿈도 못 꾸겠…

‘亞 최초 EPL 득점왕’ 손흥민 안타깝다, 미국 득점왕은 꿈도 못 꾸겠다...인간 아닌 메시 '22골 10도움'

기사입력 2025-09-22 08:15


사진=토트넘

[스포츠조선 김대식 기자]다음 시즌까지는 손흥민이 리그에서 득점왕을 노리기 쉽지 않을 것으로 보인다. 이유는 설명이 필요없다.

인터 마이애미는 21일(한국시각) 미국 플로리다주의 포트로더데일의 체이스 스타디움에서 열린 DC 유나이티드와의 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 정규 리그 경기에서 3대2로 승리했다. 이번 승리로 인터 마이애미는 리그 5위에 자리했다.

언제나 그렇듯 인터 마이애미를 승리로 이끈 선수는 메시였다. 4-4-2 포메이션에서 투톱의 한 자리에 배치된 메시는 차원이 다른 수준의 선수라는 걸 또 증명했다. 전반 36분 메시는 하프라인 아래에서 공을 잡고 있었다. DC 유나이티드 진영에 인터 마이애미 선수는 타데오 아옌데 딱 1명 있었다. 아옌데가 공간으로 달리자 메시는 수비수들을 바보로 만드는 환상적인 패스로 아옌데의 득점을 만들어냈다. 메시의 시야, 창의성, 킥력, 패스 실력을 모두 알 수 있는 장면이었다.
메시의 맹활약헤도 인터 마이애미는 후반 8분 크리스티안 벤테케에게 동점골을 허용했다. 팀이 위기에 빠지가 다시 메시가 등장했다. 후반 9분 수비수 3명 사이에서 돌파를 시작한 메시는 수비수들을 다 제친 뒤에 페널티박스 안에서 슈팅을 시도했지만 골대를 강타했다.

골대를 맞췄던 메시는 후반 21분 조르디 알바의 패스를 환상적인 턴으로 받으면서 수비수들의 견제를 막아냈다. 일대일 기회를 이번에는 놓치지 않았던 메시다. 메시는 후반 26분에 또 하나의 미친 패스로 마테오 실베티의 페널티킥 유도에도 결정적인 역할을 해냈다. 하지만 실베티는 실축하고 말았다.

동료들이 메시가 만들어준 찬스를 계속 마무리하지 못하자 메시가 다시 나섰다. 메시는 후반 40분 세르히오 부스케츠의 패스를 받은 뒤 페널티박스 바로 앞에서 정확한 킥으로 3대1을 만들었다. 메시의 2골 1도움 덕분에 인터 마이애미는 승리할 수 있었다.
2골을 추가한 메시는 MLS 득점왕 경쟁에서도 22골로 단독 1위를 탈환했다. 메시는 지난 시즌에는 21골로 득점왕을 놓쳤지만 이번 시즌에는 득점왕이 유력해지고 있다. 30경기 21골을 넣고 있는 샘 서리지(내슈빌SC)도 대단하지만 메시는 22경기 22골로 경기당 1골씩 넣고 있다. 공격 포인트가 22경기 22골 10도움으로 리그 전체 1위다. 경기당 1.45 공격 포인트를 기록 중인 메시다.

메시가 건강하게만 시즌을 소화할 수 있다면 MLS 득점왕은 당연히 메시한테 돌아갈 가능성이 높다. 1987년생으로 38세인 메시지만 여전히 MLS에서는 막을 수 없는 재앙과도 같은 존재이기 때문이다.

현재 LA FC 이적 후 6경기에서 5골 1도움을 뽑아내며 월드 클래스라는 걸 제대로 선보이는 손흥민도 엄청난 수준이다. 경기당 공격 포인트가 1개다. 그런데 메시의 활약은 인간의 수준을 넘어섰다. 메시가 있는 이상 손흥민의 MLS 득점왕 도전은 어려울 것으로 보인다.

