韓대표팀 다녀와서 입지 줄어든다며? '혼혈 국대' 카스트로프, 마침내 분…

[스포츠조선 박찬준 기자]'국대' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 분데스리가 선발 데뷔전을 치렀다.
카스트로프는 이날 생소한 공격형 미드필더 자리에서도 탁월한 활약을 펼쳤다. 전반 22분 골망을 흔들었지만, 오프사이드로 득점이 취소된게 아쉬웠다. 후방에서 건너온 롱패스를 받은 카스트로프는 각이 없던 상황에서 완벽한 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다. 하지만 아쉽게도 비디오 판독(VAR) 결과, 카스트로프의 위치가 오프사이드였던걸로 판정되며 득점이 취소됐다.
카스트로프는 이날 중원에서 적극적으로 볼을 차단한 후 빠르게 역습에 나섰다. 최전방 공격수에게 여러차례 날카로운 패스를 건네며 공격을 이끌었다. '풋몹'에 따르면 카스트로프는 72분간 기회 창출 2회, 빅 찬스 생성 1회, 패스 성공률 82%, 지상 경합 성공 5회, 태클 성공 1회를 기록했다. 팀 내 중위권인 평점 6.6을 받았다.
당초 예상과는 다른 그림이었다. 지난 10일 독일 빌트는 '월드컵 딜레마에 빠진 카스트로프'라는 제목의 기사를 내보냈다. 한마디로 대한민국 국적을 택해, 시차 적응 등의 문제로 소속팀 묀헨글라트바흐에서의 입지가 줄어들 수 있다는 이야기였다.
카스트로프는 2026년 북중미월드컵을 준비하는 홍명보호의 9월 최대 수확이었다. 한국축구 역사상 첫 외국 태생의 혼혈 선수인 카스트로프는 독일축구협회(DFB)에서 대한축구협회(KFA)로 소속을 옮기며 태극마크를 달았다. 홍명보 감독도 "현재 대표팀에 없는 스타일"이라며 큰 기대를 보였다. 독일 U-21 대표팀에 발탁될 정도로 기대를 모았던 선수인만큼, 독일 역시 많은 관심을 보였다.
카스트로프는 기대에 100% 부응했다. 7일 미국전에서 교체투입돼 A매치 데뷔전을 치른 카스트로프는 단숨에 시선을 사로잡았다. 수비 진영에서의 간결한 연계와 수비, 공격 진영에서는 압박과 재빠른 움직임이 돋보였다. 중원에서 쉬지 않고 움직이는 활동량과 공을 받기 위한 꾸준한 오프더볼 움직임도 인상적이었다. 후반 37분 직접 드리블을 통해 중원에서 탈압박과 공격 전개까지 시도하는 장면은 팬들의 감탄을 자아내기에 충분했다.
카스트로프는 이어 펼쳐진 10일 멕시코전에서는 선발 라인업에 이름을 올렸다. 애국가까지 따라부를 정도로 몸도, 마음도 모두 준비를 마쳤다. 카스트로프는 "데뷔한 건 무척 자랑스럽고 기쁜 순간이었다. 감정이 올라오기도 했다"면서 "경기에 최대한 집중하려고 했는데 애국가가 나오는 순간은 매우 자랑스러웠다. 애국가는 집에서 배웠다"고 전했다. 이어 "형제들한테 전해 들었는데, 어머니께서 제 모습을 보며 울고 소리를 지르실 정도로 무척 감동하셨다고 하더라. 형제들도 매우 기뻐했다"면서 "상당히 환상적인 순간이 아닌가 싶다"며 미소 지었다.
'월드컵 주전감'으로도 손색이 없을 정도로 강렬한 인상을 남겼다. 왕성한 활동량, 빠른 스피드, 투지넘치는 플레이는 기본이고, 볼을 지켜내는 능력도 뛰어났다. 멕시코는 전반 초반 주도권을 잡았지만, 카스트로프가 전반 9분 경기 양상을 돌려놓았다. 배준호의 슈팅이 선제골로 이어졌다면 전혀 다른 흐름으로 전개될 수 있었다.
축구 통계 사이트 풋몹에 따르면, 카스트로프는 총 31회의 볼터치, 24회의 패스 기회 중 19번을 성공시켜 79%의 정확도를 기록했다. 파이널 서드로의 패스 연결 1회를 기록했다. 수비에선 5차례 리커버리로 이강인과 함께 양팀 통틀어 가장 많은 횟수를 기록했다. 5차례 경합 중 3번을 승리했다. 풋몹은 전반전 한국 선수단에 6.4점의 평점을 매긴 가운데, 카스트로프에겐 6.5점을 책정했다.
헌데 빌트가 이같은 분위기에 찬물을 끼얹었다. 빌트는 '월드컵의 꿈 대신 이제 묀헨글라트바흐에서 주전 자리를 잃을 수도 있다'고 했다. 이어 '카스트로프는 A매치 기간 동안 헤라르도 세오아네 감독에게 자신을 어필 할 좋은 기회를 놓쳤다. 샬케와의 친선 경기는 물론, 일요일 베르더 브레멘과의 경기에 출전할 수 있었을 수도 있다. 하지만 미국 원정에 따른 시차 적응으로 인해 카스트로프는 금요일까지 훈련에 복귀하지 못할 것으로 예상된다'며 '카스트로프가 월드컵 꿈을 실현시키기 위해 10월과 11월 A매치에 나설 경우에는 아시아로의 장거리 이동까지 해야한다'고 했다.
수많은 선수들이 A매치를 위해 장거리 이동을 하지만, 빌트는 아예 주말 경기에 출전하지 못할 것 같다는 악담에 가까운 기사를 썼다. 빌트는 '묀헨글라트바흐는 현재 조 스켈리가 근육 문제로 이탈해 오른쪽 풀백 자리가 비어 있다. 샬케전에서는 오스카 프랄로가 그 자리에 뛰었다. 케빈 딕스가 뛸 수도 있다. 카스트로프는 슈투트가르트전에서 긍정적인 점수를 받지 못했다'고 했다.
카스트로프를 데려온 감독이 경질되는 변수가 있었지만, 카스트로프는 당당히 실력으로 모든 것을 이겨냈다. 첫 선발 출전을 통해 향후 대표팀 발탁에도 유리한 고지를 점령했다.
한편, 경기는 1대1로 끝이 났다. 묀헨글라트바흐는 후반 25분 맬릭 틸먼에게 선제골을 내줬으나 경기 종료 직전 코너킥 상황에서 해리스 타바코비치가 극적인 동점 헤더을 터뜨렸다. 묀헨글라트바흐는 분데스리가 4경기에서 2무2패로 승점 2를 쌓는 데 그쳐 강등권인 17위에 자리했다.
