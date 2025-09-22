'韓 역사상 이런 듀오 처음 본다' 손흥민+부앙가 실화야? 해트트릭, 해…

스포츠조선

최종수정 2025-09-23 05:24

[스포츠조선 김대식 기자]프리미어리그(EPL) 득점왕과 미국 메이저리그사커(MLS) 득점왕 듀오가 탄생할 수도 있다.

LAFC는 22일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 33라운드 홈경기에서 4대1로 역전승을 거뒀다. 이번 승리로 LAFC는 서부 콘퍼런스 4위에 위치하면서 1위 추격의 발판을 마련했다.

흥부 듀오가 또 폭발했다. 전반 추가시간 1분 부앙가가 공을 치면서 달리려고 했지만 수비에 걸렸다. 그 공이 손흥민에게 향했고, 손흥민은 달려가는 부앙가에게 빠르게 연결해줬다. 부앙가는 논스톱 슈팅으로 연결해 동점골을 터트렸다.

2분 뒤에는 손흥민이 페널티박스 왼쪽 앞에서 공을 받더니 골대 구석을 노리는 정확한 슈팅으로 역전골을 터트렸다. LAFC는 승리에 방점을 찍을 한 방이 필요했다. 또 흥부 라인이 해냈다. 후반 28분 손흥민이 자신에게 패스가 올 때 수비수가 견제하는 걸 파악하고, 앤드류 모란에게 바로 내줬다. 모란도 원터치 패스로 수비 사이로 빠져 나가는 부앙가에게 제대로 찔러줬다. 부앙가는 일대일 찬스를 마주했고, 완벽한 칩슛으로 멀티골을 만들어냈다.
부앙가는 기어코 해트트릭까지 완성했다. 후반 42분 부앙가는 제레미 에보비세의 패스를 받아서 깔끔한 마무리로 4대1을 만들었다.

손흥민과 부앙가 발끝에서 MLS 역사상 최초의 기록이 2개나 탄생했다. 먼저 MLS 역사상 3경기 연속 해트트릭을 달성한 최초의 팀이 된 LA FC다. 시발점은 부앙가의 해트트릭이었다. 지난 14일 새너제이 어스퀘이크와의 경기에서 손흥민이 53초 만에 득점포를 가동했다. 이후 새너제이 수비수들이 손흥민에게 집중된 사이, 부앙가가 해트트릭을 만들어냈다.

다음 경기였던 레알 솔트 레이크전에서는 손흥민이 MLS 진출 후 첫 해트트릭을 달성했다. 왼발, 오른발을 가리지 않는 손흥민의 치명적인 골 결정력이 빛난 경기였다. 부앙가도 자신이 마무리할 수 있는 찬스를 손흥민에게 양보해줬다.
흥부 듀오는 더욱 날카로워졌다. 축구도 분석의 종목이 되고 있기 때문에 상대팀도 당연히 손흥민과 부앙가를 막아내려고 분석했겠지만 소용이 없었다. 3경기 연속 해트트릭, 말도 안되는 기록이 탄생했다. 4경기 연속 해트트릭도 가능할 것 같아 더욱 무섭다.

또한 손흥민과 환상의 호흡을 자랑하는 부앙가는 MLS 역사상 3시즌 연속 20골 고지에 오른 최초의 선수가 됐다. 부앙가는 리그 22골로 득점 단독 선두였던 리오넬 메시와 동률이 됐다. 남은 경기가 1경기 더 많은 메시가 유리하지만 최근 기세를 보면 부앙가가 절대로 밀릴 게 없다. 득점왕 타이틀이 얼마나 소중한지 알고 있는 손흥민은 이제 부앙가를 밀어줄 가능성이 크다.

전 세계 최초로 EPL 득점왕과 MLS 득점왕이 듀오로 나서는 공격진이 이번 시즌에 탄생할 수도 있다.

