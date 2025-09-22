'韓 역사상 이런 듀오 처음 본다' 손흥민+부앙가 실화야? 해트트릭, 해…

|
[스포츠조선 김대식 기자]프리미어리그(EPL) 득점왕과 미국 메이저리그사커(MLS) 득점왕 듀오가 탄생할 수도 있다.
2분 뒤에는 손흥민이 페널티박스 왼쪽 앞에서 공을 받더니 골대 구석을 노리는 정확한 슈팅으로 역전골을 터트렸다. LAFC는 승리에 방점을 찍을 한 방이 필요했다. 또 흥부 라인이 해냈다. 후반 28분 손흥민이 자신에게 패스가 올 때 수비수가 견제하는 걸 파악하고, 앤드류 모란에게 바로 내줬다. 모란도 원터치 패스로 수비 사이로 빠져 나가는 부앙가에게 제대로 찔러줬다. 부앙가는 일대일 찬스를 마주했고, 완벽한 칩슛으로 멀티골을 만들어냈다.
손흥민과 부앙가 발끝에서 MLS 역사상 최초의 기록이 2개나 탄생했다. 먼저 MLS 역사상 3경기 연속 해트트릭을 달성한 최초의 팀이 된 LA FC다. 시발점은 부앙가의 해트트릭이었다. 지난 14일 새너제이 어스퀘이크와의 경기에서 손흥민이 53초 만에 득점포를 가동했다. 이후 새너제이 수비수들이 손흥민에게 집중된 사이, 부앙가가 해트트릭을 만들어냈다.
또한 손흥민과 환상의 호흡을 자랑하는 부앙가는 MLS 역사상 3시즌 연속 20골 고지에 오른 최초의 선수가 됐다. 부앙가는 리그 22골로 득점 단독 선두였던 리오넬 메시와 동률이 됐다. 남은 경기가 1경기 더 많은 메시가 유리하지만 최근 기세를 보면 부앙가가 절대로 밀릴 게 없다. 득점왕 타이틀이 얼마나 소중한지 알고 있는 손흥민은 이제 부앙가를 밀어줄 가능성이 크다.
전 세계 최초로 EPL 득점왕과 MLS 득점왕이 듀오로 나서는 공격진이 이번 시즌에 탄생할 수도 있다.