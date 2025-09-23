'멀티골' 주민규, K리그1 30라운드 '별중의 별'…K리그2 MVP는 …

주민규는 20일 대전월드컵경기장에서 열린 대구FC와의 경기에서 멀티골을 쏘아올렸다. 주민규는 이날 2골로 K리그1 득점 선두 전진우(14골)에 한 골 뒤진 득점 2위(13골)로 뛰어올랐다. 대전은 주민규의 활약 속 3대2 승리를 거뒀다.
K리그1 30라운드 베스트11 공격수 부문에는 주민규를 필두로 마사(이상 대전) 이호재(포항)가 이름을 올렸다. 베스트 미드필더에는 김승섭 이승원(이상 김천) 이승모 조영욱(이상 서울)이 선정됐다. 최고의 수비수는 김진수(서울) 이현용(수원FC) 김강산(김천)이었다. 베스트 수문장은 수원FC의 황재윤이 차지했다.
K리그1 30라운드 베스트매치는 2대1 김천의 승리로 막을 내린 전북-김천전이었고, 베스트팀은 광주를 3대0으로 제압한 서울이었다.
한편, K리그2 30라운드 MVP는 김포FC의 공격수 박동진이 차지했다. 박동진은 20일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 경기에서 멀티골을 기록하며 김포의 2대1 승리를 이끌었다. 이 경기는 베스트 매치로도 선정됐다. K리그2 베스트11은 박동진을 비롯해 윤재운, 채프먼, 손정현(이상 김포), 후이즈, 프레이타스, 베나시오, 신재원(이상 성남), 박민서(경남), 데메트리우스(화성), 바사니(부천)가 뽑혔다.