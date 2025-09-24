[오피셜]손흥민→부앙가, '흥부 조합' 메시 넘었다! MLS 파워랭킹 공…

|
[스포츠조선 김성원 기자]'부앙가와 손흥민, LA FC 챔피언십 희망에 다시 불을 지폈다.' 미국 메이저리그사커(MLS)의 평가다.
그리고 '부앙가는 현재 22골을 기록하며 리오넬 메시(인터마이애미)와 함께 골든부트(득점왕) 부문에서 공동 1위를 달리고 있다. 그는 또 카를로스 벨라를 제치고 구단 역사상 최다 득점자(97골)로 우뚝섰다. 더불어 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골 이상을 기록한 선수가 됐다. LA FC는 최근 3연승했고, 모두 네 골을 넣었다'고 조명했다.
MLS는 '특별한 일이 없다면 서부 콘퍼런스 1, 2위 자리를 놓고 싸우는 밴쿠버나 샌디에이고를 따라잡기는 어려울 거다. 하지만 사실상 4위권 진입을 확정지었고, 이제 3위 자리도 눈앞에 두고 있다'고 강조했다.
LA FC는 손흥민의 전과 후가 달라졌다. 손흥민은 지난달 LA FC에 둥지를 틀었다. 최근 3경기에서 5골 1도움을 포함해 MLS 통산 7경기에서 6골 3도움을 기록했다.
손흥민이 비상하자 부앙가가 폭발했다. 부앙가는 최근 3경기 7골을 비롯해 4경기에서 무려 8골 터트렸다. 손흥민 덕에 MLS 역사상 첫 3시즌 연속 20골(2023년 20골·2024년 20골·2025년 22골) 기록하는 놀라운 결정력을 과시했다. LA FC는 MLS에서 최초로 3경기 연속 해트트릭을 달성했다.
MLS는 포스트시즌을 통해 리그 우승팀을 가린다. LA FC는 조기 플레이오프(PO) 진출을 확정했다. MLS는 정규리그 34라운드까지 치른 뒤 동부와 서부 콘퍼런스에서 각각 8팀이 참가하는 MLS컵 PO를 펼친다. 동부와 서부 콘퍼런스에서 각각 7위까지는 PO 직행권을 얻고, 8~9위는 PO 와일드카드 라운드를 통해 남은 1장의 PO 출전권을 얻는다.
손흥민은 "부앙가랑 경기를 뛰면 내가 많은 걸 해야된다고 느끼지 않는다. 이 선수가 좋아하는 플레이를 빨리 캐치하고, 그가 어떻게 하면 좋아하는 플레이를 더 펼칠 수 있게 도와주는 것을 생각한다. 이런 부분들에 대해 이야기를 많이 하고, 경기장에서 서로서로 캐치해서 경기를 하다보니까 시너지 효과가 더 좋은 것 같다"며 "워낙 능력있는 선수다. 유럽에서도 잘할 선수다. 지금은 여기에서 잘하고 있고, 팀의 큰 원동력이 돼 고맙고, 앞으로도 더 좋은 호흡을 보여드리고 싶다"고 웃었다.
부앙가는 "손흥민과의 호흡은 매우 쉽다. 유럽에서 그를 봤듯이 지금도 마찬가지로 그와 함께 뛰는 건 너무 쉽다. 설명할 말이 없을 정도로 자연스럽다. 이미 봤을 것이고, 지금도 보이고 있고, 시즌 끝까지 보게 될 거다"고 강조했다.
'흥부 조합'이 메시를 넘어 MLS의 대세로 자리매김했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com