MLS 공식인정 SON 효과 초대박 美쳤다..."다이나믹 흥부 듀오, 새 역사 탄생" 8경기 만에 최다골 합작

기사입력 2025-09-29 09:01


사진=LAFC

[스포츠조선 김대식 기자]미국메이저리그사커(MLS)에서 역사를 쓰고 있는 손흥민과 데니스 부앙가다.

LAFC는 28일(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티SC와의 2025시즌 MLS 정규리그 경기에서 3대0으로 승리했다. 4연승을 질주한 LAFC는 리그 3위 가능성을 더욱 높였다.

또 손흥민과 부앙가가 해냈다. 전반 15분 부앙가는 수비수의 백패스를 가로챈 후 질주하기 시작했다. 부앙가는 구석으로 꽂히는 과감한 중거리 슈팅으로 선제골을 터트렸다.

부앙가가 나서니 손흥민도 터졌다. 전반 추가시간 전방에 있는 손흥민에게 볼이 전달됐다. 부앙가가 옆에서 시선을 끌어주면서 수비수와 일대일이 되자 손흥민은 쉽게 페널티박스 안으로 전진했다. 슈팅 타이밍을 정확하게 본 손흥민이 또 골망을 갈랐다. 리그 7번째 득점이자 4경기 연속 득점을 가동한 손흥민이다.
손흥민의 질주는 여기서 끝이 아니었다. 경기 내내 날카로운 슈팅 감각을 보여준 손흥민은 후반 15분 멀티골을 터트렸다. 손흥민의 패스로 시작된 역습이었다. 손흥민은 패스를 뿌려준 뒤에 곧바로 공격에 가담했다. 아르템 스몰야코프의 패스를 넘겨받은 손흥민은 수비수 앞에서 예상하지 못한 슈팅으로 골망을 갈랐다. 손흥민의 2골을 앞세운 LAFC가 그대로 승리했다. 손흥민은 리그 8골 고지에 올랐다.

경기 후 MLS 사무국은 'LAFC의 새로운 듀오가 리그 역사에 이름을 남겼다. 부앙가와 손흥민은 세인트루이스와의 경기에서 LAFC의 3대0 승리를 이끌며, 두 선수가 연속해서 득점한 MLS 최다 기록을 세웠다. 한국의 스타 손흥민은 멀티골을 넣었고, 그의 파트너인 가봉 대표 부앙가도 득점하며 LAFC의 최근 17골을 모두 두 선수가 합작했다'며 흥부 듀오의 역사적인 기록을 조명했다.

사무국은 '이 연속 기록은 FC 댈러스와의 1대1 무승부에서 시작됐으며, 이후 LAFC는 4승 1패 1무를 기록했다. 그 안에는 4연승이 포함돼 있으며, 현재 서부 콘퍼런스 상위 4위 안에 진입했다. 그 과정에서 손흥민과 부앙가는 이번 시즌 초 내슈빌 SC의 하니 무크타르와 샘 서리지가 기록한 15골 합작 기록을 넘어섰다'고 알렸다.
더불어 사무국은 손흥민에 대한 극찬을 이어갔다. 'MLS 역사상 가장 비싼 영입으로 LAFC에 합류한 손흥민은 리그를 뜨겁게 달구고 있다. 토트넘 홋스퍼의 전설은 첫 8경기에서 8골을 기록하며 리그 정상급 공격수로 자리잡았다. 손흥민은 부앙가의 경기력도 끌어올렸다. 같은 기간 부앙가는 해트트릭 두 번을 포함해 10골을 넣으며, 클럽 전설 카를로스 벨라를 제치고 LAFC 최다 득점자가 됐다. 그는 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골 이상을 기록한 선수이기도 하다'며 손흥민이 LAFC를 완전히 바꿔놓았다고 평가했다.

이제 손흥민은 부앙가와 함께 MLS 플레이오프를 바라보고 있다. 현재 분위기상 3시드가 유력한 LAFC는 좋은 분위기 속에 구단 역사상 2번째 미국 정상을 노린다.

