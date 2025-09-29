"멍청한 토트넘! 손흥민 너무 일찍 팔았다" 토트넘팬, '8경기 8골' …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 팬들은 '전 스퍼스 캡틴' 손흥민(33·LA FC)의 최근 활약상을 지켜보며 아쉬움을 넘어 분노를 표출하고 있다.
손흥민이 토트넘과 LA에서 맡은 역할의 차이가 활약의 차이를 만들었다는 의견도 있었다. 주력이 감소한 손흥민을 주로 측면에 배치한 포스테코글루 전 토트넘 감독이 자연스레 '소환'됐다.
MLS 수준에 대해 냉정히 따져봐야 한다는 의견도 존재했다. 한 팬은 "그런 수비수를 상대하면 나라도 골을 넣겠다"라고 주장했다. "매일 아침 손흥민이 골을 넣는 것 같다. 정말 대단한 '파밍'"이라고 비꼬는 투로 말하는 팬도 있었다.
'골닷컴'은 이러한 팬의 반응을 바탕으로 '손흥민의 활약을 토트넘팬 사이에서 논쟁을 다시 불러일으켰다. 이들은 손흥민이 여름에 떠나기 전 포스테코글루 감독 체제에서 제약을 받았다고 생각한다. 손흥민은 MLS에서 오픈 플레이, 프리킥, 역습 등 다양한 상황에서 득점하며 활력을 되찾은 듯하다. 그의 폭발적인 스타트는 팬들에게 프리미어리그 전성기를 떠올리게 하고, 여전히 최고 수준에서 보여줄 것이 많다는 걸 증명했다'라고 결론지었다.
절정의 득점력을 선보인 손흥민은 6일 애틀랜타 유나이티드와 MLS 홈 경기에서 9호골을 노린다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
