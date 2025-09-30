"레알 마드리드 안 갑니다" 누구랑 다르네...진정한 프랜차이즈 스타의 길, 고민 없이 재계약 "이곳이 나의 집"

[스포츠조선 이현석 기자]그에게는 레알 마드리드의 구애도 소용 없었다. 소속팀과 재계약을 택했다.

아스널은 30일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '윌리엄 살리바가 아스널과 새 계약을 체결했다'라고 발표했다.

아스널은 '살리바는 새로운 장기 계약을 체결했다'며 '그는 지난 2022년 8월 크리스털 팰리스와의 경기에서 데뷔전을 치르며 2대0으로 승리했다. 그는 지난 두 시즌 동안 리그에서 가장 적은 골을 허용했고, 지난 3년 연속 PFA 올해의 팀에 선정된 수비 핵심이었다. 세계에서 가장 뛰어난 센터백 중 한 명으로 알려져 있다'고 했다.


미켈 아르테타 감독은 "살리바는 모든 선수와 스태프의 사랑을 받고 있으며, 이는 그의 인품, 헌신, 그리고 매일매일의 태도를 잘 보여준다. 우리 팀에 합류한 이후 크게 성장했고, 책임감을 받아들이며 서포터즈와 클럽의 모든 구성원들과 돈독한 유대감을 형성했다. 우리는 그가 아직 보여줄 것이 많다는 걸 알고 있다. 주요 트로피를 차지하려는 확고한 야망을 가지고 계속해서 발전하기 위해 함께 노력할 것이다"고 밝혔다.

살리바 또한 계약 이후 "이 곳에 있으면 나의 집에 있는 기분이다. 좋은 팀, 좋은 선수, 좋은 스태프가 있다. 감독님도 나에게 딱 맞는 분이기에 최고의 자리라고 생각한다. 이 유니폼을 입을 기회가 생길 때마다 매일이 즐겁다. 모든 것을 다하려고 노력하고 있고, 이제 이 구단과 팬들에게 더 많은 것을 바칠 것이다"고 소감을 전했다.


살리바는 지난 2019년 생테티엔에서 아스널로 이적하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 향한 프랑스 출신 센터백이다. 아스널 합류 이후 생테티엔 재임대, 니스, 마르세유 임대를 거친 살리바는 2022~2023시즌부터 본격적으로 아스널 주전으로 활약했다. 2023~2024시즌부터는 본격적으로 EPL 무대 최고의 센터백으로 기량을 뽐내기 시작했다.

안정적인 빌드업과 뛰어난 수비 실력, 탄탄한 피지컬과 빠른 속도 등 어느 분야에서 빠지지 않는 육각형 센터백으로 평가받았고, 팀 동료 가브리엘 마갈량이스와 함께 아스널의 넓은 뒷공간을 완벽하게 커버하며 2023~2024시즌 리그 최소 실점에 기여하는 모습을 시즌 내내 선보였다. 올 시즌도 여전히 아스널의 주전이자, 리그 최고의 수비수로 활약 중이다.

살리바는 당초 레알의 관심을 받기도 했다. 하지만 일부 다른 선수들이 레알의 구애에 재계약을 체결하지 않고, 이적을 도모했던 것과 달리 살리바는 레알행을 거절하고 잔류했다. 그는 곧바로 재계약을 체결하며 아스널에서 더 오랜 시간을 보내길 약속했다. 살리바는 2030년까지 계약을 체결한 것으로 알려졌으며, 아스널 팬들은 당분간 살리바와의 이별은 걱정하지 않아도 될 전망이다.


