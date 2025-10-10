'황당하네' 맨유 구단주 "아르테타도 초반 2년은 끔찍했다"...英언론 '고집세고, 성적 나쁜 아모림, 아르테타와 비교 불가' 단언

[스포츠조선 박찬준 기자]"아르테타도 초반 2년은 끔찍했다."

짐 래트클리프 맨유 공동 구단주는 흔들림이 없었다. 후벵 아모림 감독에 대한 절대적인 지지를 보였다. 맨유는 올 시즌에도 롤러 코스터를 타고 있다. 3승1무3패, 승점 10으로 10위에 머물러 있다. 이미 리그컵은 4부리그팀에 패하며 탈락했다. 맨유가 리그컵에서 4부리그 팀에 진 것은 이번이 처음이었다. 재정적으로 어려움을 겪던 맨유는 올 여름 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모, 베냐민 세슈코 등을 영입하는데 2억파운드 이상을 투자했다. 하지만 기대와 달리 올 시즌도 부진에 허덕이고 있다.

눈길은 아모림 감독의 거취로 쏠리고 있다. 지난 시즌 중도 부임한 아모림은 기대 이하의 지도력을 보였다. 포르투갈에서 천재 감독으로 명성을 높였지만, 맨유에서는 통하지 않았다. 마지막 희망이었던 유로파리그 우승마저 놓쳤다. 경질설이 돌았지만, 맨유는 아모림에 힘을 실어줬다. 팀내 문제를 일으키던 마커스 래시포드, 제이든 산초, 알레한드로 가르나초, 안토니 등을 싹 정리했다. 약점이었던 공격진까지 보강한만큼, 올해는 다를 것이라는 예상이 이어졌다.


하지만 결과는 여전히 좋지 못하다. 특히 3-4-3을 고집하는 아모림 감독의 전술 운용에 대한 비판의 목소리가 높다. 하지만 아모림 감독은 "내 자리에 대해 전혀 걱정하지 않는다"라고 말했다. 그는 영국공영방송 'BBC'와의 인터뷰에서 "그건 내가 결정할 문제가 아니다. 여기 있는 동안 매순간 최선을 다할 뿐"이라고 자리에 연연하지 않겠다고 말했다. 이어 "우리가 이길 때는 시스템 때문이 아니다. 반면 우리가 질 때는 시스템 때문"이라고 시니컬하게 말했다. 그는 자신의 전술을 바꾸지 않겠다는 것을 분명히 했다.

그럼에도 맨유 수뇌부의 생각은 바뀌지 않고 있다. 래트클리프 구단주는 일찌감치 아모림 감독을 경질할 생각이 없다는 뜻을 전했다. 래트클리프 구단주는 최근 더비지니스 팟캐스트에 출연해 "아모림 감독에게 최소 3년의 시간을 줄 것이다. 축구는 하룻밤 사이에 결정되지 않는다"며 "3년이다. 미켈 아르테타 아스널 감독과 봐도 알 수 있다. 그도 초반 2년은 끔찍했다"고 했다. 이어 "언론은 때로는 이해하기 어렵다. 마치 스위치를 켜면 내일 바로 장밋빛이 될 거라고 생각한다. 하지만 맨유 같은 클럽은 기자들의 매주 감정적인 반응에 휘둘리며 운영할 수 없다"고 힘주어 말했다.


이 인터뷰가 공개된 후 영국 텔레그래프는 래트클리프 구단주의 발언을 조목조목 반박했다. 아르테타와 아모림 감독은 비교 불가라는 것이다. 텔레그래프는 '많은 이들은 아르테타 감독이 아스널에 부임했을때 맨시티에서 했던 점유와 공격을 강조할 것이라 생각했다. 하지만 아르테타는 수비 안정과 구조 확립에 집중했다. 실용적인 접근 덕분에 곧바로 FA컵 우승이라는 성과를 거뒀다. 선수에 맞춰 전술을 바꾼 아르테타 감독의 유연한 태도와 달리, 아모림 감독은 부임 첫 날부터 "두번째 길은 없다"며 선수들에게 자신의 전술을 맞추게 했다'고 했다.

이어 '아르테타는 고전했지만, 두 시즌 모두 8위로 마쳤다. 아모림이 기록한 15위에 비하면 참사 수준은 아니었다. 첫 50경기에서 아르테타가 27승을 거둔 반면, 아모림은 19승에 그쳤다. 빅6 상대 성적도 아르테타가 첫 해 5승을 거둔 반면, 아모림은 단 2승에 그쳤다'고 했다. 마지막으로 '아르테타가 외국인 고액 연봉자를 단호히 배제하고 부카요 사카, 에밀 스미스 로우, 에디 은케티아 등 유스 출신을 중용한 반면, 아모림 감독은 오히려 구단 유스 출신들과 불화를 겪었다'고 설명했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

