'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."…

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 없는 토트넘의 문제는 생각보다 우려가 크다.
이에 목벨 기자는 "문제는 현실적인 선택지가 거의 없다는 것이다. 초반 경기력을 보면 토트넘이 '9번 포지션'에서 부족함을 느끼고 있는 건 분명하다. 하지만 실제로 현재 자원보다 더 나은 선수를 영입하는 건 말처럼 쉽지 않다"고 대답했다.
시즌 초반 토트넘은 손흥민의 공백을 느끼고 있는 중이다. 손흥민이 떠난 뒤 확실한 득점원이 사라지면서 공격력에서 아쉬운 모습이 자주 나오고 있다. 모하메드 쿠두스가 빠르게 적응해 토트넘의 공격을 이끌고 있지만 아직까지 사비 시몬스나 다른 선수들의 활약이 미비하다.
목벨 기자도 "솔랑케가 부상으로 시즌 초반을 통째로 결장한 것은 프랭크 감독에게 큰 타격이었다. 히샬리송이 임시 스트라이커로 잘 버텨주긴 했지만, 솔랑케는 2024년 여름에 큰 돈을 들여 영입한 선수이기 때문에 복귀 후에는 다시 주전으로 돌아올 가능성이 높다"고 설명했다.
불행 중 다행히 콜로 무아니의 복귀가 가까워졌다는 소식이다. 목벨 기자는 "다행히 콜로 무아니는 최근 왓퍼드와의 비공개 친선전에서 45분을 소화하며 복귀 준비를 마쳤다. 그의 복귀는 솔랑케가 부상으로 빠진 상황에서 프랭크 감독에게 큰 도움이 될 것이다"고 전했다.
