中 시샘 폭발인가 '日, 브라질 제압? 월드컵 우승은 가망 없다…경기력 기복 크다' 분석

기사입력 2025-10-16 21:51


中 시샘 폭발인가 '日, 브라질 제압? 월드컵 우승은 가망 없다…경기력 …
사진=AFP 연합뉴스

中 시샘 폭발인가 '日, 브라질 제압? 월드컵 우승은 가망 없다…경기력 …
사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구의 시샘인가.

중국 언론 소후닷컴은 16일 '일본이 북미 강호에 패했다. 월드컵 우승은 가망이 없다'고 보도했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 A대표팀은 2026년 북중미월드컵 진출권을 획득했다. 9월 미국 원정에선 멕시코(0대0 무)-미국(0대2 패)을 상대로 1무1패를 기록했다. 10월 홈에서 치른 파라과이(2대2 무)-브라질(3대2 승)과의 경기에선 1승1무를 남겼다.

소후닷컴은 '일본은 10월 A매치에서 매우 뛰어난 활약을 펼쳤다. 브라질과의 대결에서 전반 0-2로 밀렸다. 후반에 연속으로 세 골을 넣어 3대2로 역전승을 거뒀다. 이번 승리로 일본의 자신감이 크게 높아졌다. 일본 축구 매체들도 월드컵에서의 팀 전망에 큰 기대를 걸고 있다. 그들이 우승에 도전할 능력이 있다고 보고 있다. 일본은 월드컵 우승 도전을 최우선 목표로 삼고 있다. 일본은 최근 몇 년 동안 스페인, 독일, 브라질 등 강팀을 차례로 물리치며 주목할 만한 발전을 이뤘다. 객관적으로 말하자면 일본은 현재 월드컵 우승을 차지할 절대적인 실력을 갖추고 있지 않다. 일본은 강할 때는 약하지 않고, 약할 때는 강하지 않다는 특징을 보이고 있기 때문이다. 그들은 세계 최고 팀을 이길 수 있지만, 상대적으로 실력이 뛰어난 몇몇 팀에는 예상치 못한 패배를 기록할 수 있다. 일본은 카타르월드컵에서 코스타리카에 0대1로 패했다. 최근엔 미국에 0대2로 졌다. 코스타리카와 미국은 세계 최고의 강팀은 아니지만 일본을 이길 수 있다. 일본이 안정성 측면에서 뚜렷한 부족함이 있음을 반영한다'고 했다.


中 시샘 폭발인가 '日, 브라질 제압? 월드컵 우승은 가망 없다…경기력 …
사진=REUTERS 연합뉴스

中 시샘 폭발인가 '日, 브라질 제압? 월드컵 우승은 가망 없다…경기력 …
사진=AFP 연합뉴스
이 매체는 '일본의 가장 큰 문제는 컨디션의 기복이 크다는 것이다. 월드컵 일정은 길다. 우승을 위해서는 여러 차례 높은 수준의 경기력이 필요하다. 일본은 토너먼트 단계에서 안정성 부족 문제가 대두될 것이다. 이는 월드컵 우승에 도전하는 주요 장애물이 될 것이다. 월드컵 우승의 길은 멀고 험난하다. 일본은 현재 계속해서 라인업을 최적화하고 있다. 몇 년간 확실히 큰 발전을 이뤘다. 그러나 진정한 우승 실력을 갖추려면 부족한 점을 보완해야 한다'고 덧붙였다.

한편, 일본은 11월 A매치에서 가나(14일)-볼리비아(18일)와 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

2.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

3.

김종국, 아내 실루엣 노출 영상 삭제 입 열었다 "왜곡된 얘기 많아 속상"[SC이슈]

4.

이시언, '나혼산' 하차 후 속앓이 "멤버들 만날 수 없어..그리워 울컥"

5.

박수홍♥김다예, 직접 공개한 '초호화' 돌잔치 현장.."돌잡이 뭘 잡았을까요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

톨허스트 152km 5이닝 1실점, 김영우 153km, 박시원 152km. LG 2차 청백전서 강속구 만끽

3.

"1년 70억+구단 옵션 적정" 폰세, 왜 美 평가 예상보다 박한가

4.

[공식발표]"'포트 2' 목표!" '홍명보호' 11월 A매치 확정, 볼리비아→가나 '2연전'

5.

이례적 충격 발언! UAE 3부리그 진출한 기성용 동료, "돈 때문이라고? 내 아이를 영국에서 키우고 싶지 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

톨허스트 152km 5이닝 1실점, 김영우 153km, 박시원 152km. LG 2차 청백전서 강속구 만끽

3.

"1년 70억+구단 옵션 적정" 폰세, 왜 美 평가 예상보다 박한가

4.

[공식발표]"'포트 2' 목표!" '홍명보호' 11월 A매치 확정, 볼리비아→가나 '2연전'

5.

이례적 충격 발언! UAE 3부리그 진출한 기성용 동료, "돈 때문이라고? 내 아이를 영국에서 키우고 싶지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.