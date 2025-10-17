英 단독 보도 나왔다! 손흥민 떠난 토트넘 새 핵심…MLS 이적 제안 '…

|
[스포츠조선 김가을 기자]히샬리송이 결국 토트넘을 떠날 것으로 보인다.
반전이 일어나는 듯했다. 히샬리송은 번리와의 2025~2026시즌 EPL 개막전에서 두 골을 넣었다. 맨시티와의 2라운드 대결에서도 긍정적인 활약을 펼쳤다. 일각에선 손흥민이 떠난 뒤 토트넘의 새 핵심이 될 것이란 기대감을 드러냈다. 하지만 히샬리송은 본머스와의 3라운드 경기 뒤 평점 3.25점을 받으며 추락했다. 울버햄튼과의 리그 경기에서도 선발 선수 중 최저 평점을 받으며 흔들렸다. 보되/글림트와의 유럽챔피언스리그(UCL)-리즈와의 EPL 경기에서도 주춤했다. 특히 리즈전에선 최악의 평가를 받았다. 영국 언론 BBC는 리즈전이 끝난 뒤 히샬리송에게 토트넘 내 최저 평점인 5.73점을 주는 데 그쳤다.
풋볼인사이더는 '토트넘은 히샬리송, 도미닉 솔란케를 둘러싼 불확실성을 고려할 때 새 옵션을 찾기 위해 노력하기 시작했다. 사무 아게호와(포르투)가 레이더망에 포착됐다. 스카우터들이 그의 활약을 면밀히 주시하고 있다. 그는 첼시, 뉴캐슬 등 이미 EPL 클럽의 주목을 받고 있다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com