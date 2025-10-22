[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 …

|
[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 국가대표팀은 물론 협회 관련 가짜 뉴스에 대해 적극적으로 대응키로 했다.
대표팀 선수 및 관계자가 하지 않은 발언이나 국가대표팀 내부에 존재하지 않는 갈등 상항에 대한 허위 창작, 대표팀 감독과 협회장을 향한 의도적 인신공격의 수위가 허용 범위를 크게 넘어서기에 다각도의 조치를 취할 계획이다.
협회는 이와 같은 내용들이 명백한 허위 사실이기에 특별한 조치를 취하지 않아 왔다. 그러나 최근 들어 '박항서 월드컵지원단장 새 대표팀 감독 취임', 'FIFA, 대한축구협회 징계' 등 허무맹랑한 내용의 콘텐츠를 포함해 대표팀과 협회 관련 가짜뉴스가 지속적으로 게재되고, 이에 대한 축구팬들의 우려섞인 민원까지 다수 발생함에 따라 조치를 강구하게 됐다.
대한축구협회 김윤주 컴플라이언스실 실장은 "근거 없는 허위 사실을 무작위로 유포하며 여론을 선동하고 사익을 추구하는 '사이버 렉카'들의 행태는 결코 한국 축구 발전을 위한 건전한 비판기능과는 거리가 멀다"면서 "대표 선수단과 협회 구성원들이 무분별한 루머에 고통받지 않고 한국 축구 발전을 위한 각자의 역할을 해나갈 수 있도록 이번 소송을 포함해 가짜뉴스에 적극 대응할 계획"이라고 밝혔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com