[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 '가짜뉴스' 적극 대응…법적 조치 착수

기사입력 2025-10-22 10:00


[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 …
14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 대한민국이 2대0으로 승리했다. 팬들과 함께 포즈를 취한 대표팀 선수들의 모슴. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/

[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 …
14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 후반전 추가 득점 후 선수들에게 작전을 전달하는 홍명보 감독. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 …
10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 김민재가 교체아웃되며 홍명보 감독의 격려를 받고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/

[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 국가대표팀은 물론 협회 관련 가짜 뉴스에 대해 적극적으로 대응키로 했다.

KFA는 22일 서울중앙지법에 정식으로 소장을 접수하고 법적 절차에도 착수했다. KFA는 SNS, 영상 플랫폼 등에서 국가대표팀과 협회 관련 허위사실을 악의적으로 제작, 유포하여 진실을 왜곡하고 명예훼손을 일삼는 활동을 더이상 간과할 수는 없다는 판단으로 강경 대응할 예정이다.

이와 같은 결정은 최근 들어 작성자나 제작자를 특정할 수 있는 언론 매체가 아닌 SNS 플랫폼을 통해 다수의 '가짜 뉴스'가 지속적으로 양산되고, 해당 뉴스가 기정사실화되어 받아들여지는 상황이 결코 가볍지 않다고 여겨져 이뤄졌다.

대표팀 선수 및 관계자가 하지 않은 발언이나 국가대표팀 내부에 존재하지 않는 갈등 상항에 대한 허위 창작, 대표팀 감독과 협회장을 향한 의도적 인신공격의 수위가 허용 범위를 크게 넘어서기에 다각도의 조치를 취할 계획이다.

협회는 이와 같은 내용들이 명백한 허위 사실이기에 특별한 조치를 취하지 않아 왔다. 그러나 최근 들어 '박항서 월드컵지원단장 새 대표팀 감독 취임', 'FIFA, 대한축구협회 징계' 등 허무맹랑한 내용의 콘텐츠를 포함해 대표팀과 협회 관련 가짜뉴스가 지속적으로 게재되고, 이에 대한 축구팬들의 우려섞인 민원까지 다수 발생함에 따라 조치를 강구하게 됐다.

특히 월드컵 본선을 앞두고 차질없는 대표팀 지원과 축구팬들의 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼고 있는 협회의 운영방침에 지장을 초래하는 '사이버 렉카'들의 행태에 경종을 울릴 적극적인 대응이 필요하다는 내부적인 판단도 이번 결정을 이끌었다.

대한축구협회 김윤주 컴플라이언스실 실장은 "근거 없는 허위 사실을 무작위로 유포하며 여론을 선동하고 사익을 추구하는 '사이버 렉카'들의 행태는 결코 한국 축구 발전을 위한 건전한 비판기능과는 거리가 멀다"면서 "대표 선수단과 협회 구성원들이 무분별한 루머에 고통받지 않고 한국 축구 발전을 위한 각자의 역할을 해나갈 수 있도록 이번 소송을 포함해 가짜뉴스에 적극 대응할 계획"이라고 밝혔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

3.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김광규-김완선, 환갑 앞두고 핑크빛 기류…플러팅에 커플 탄생 임박?(라스)

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

4.

"스피드 올라오는게 다르다." 한화,삼성 잘친다고 걱정하는 LG '복덩이' 포수. 청백전 직접 공 받아본 결과는 기대 이상[잠실 인터뷰]

5.

[UCL리뷰]'두에 멀티골' PSG, 레버쿠젠 원정 7대2 대승! 이강인 30분 출전

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

4.

"스피드 올라오는게 다르다." 한화,삼성 잘친다고 걱정하는 LG '복덩이' 포수. 청백전 직접 공 받아본 결과는 기대 이상[잠실 인터뷰]

5.

[UCL리뷰]'두에 멀티골' PSG, 레버쿠젠 원정 7대2 대승! 이강인 30분 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.