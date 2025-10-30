"장난하니? 왜 손흥민 2번이나 들이받아" 이유없는 '충돌', 뿔난 LA…

|
[스포츠조선 김성원 기자]독일 분데스리가에서 출발해 잉글랜드 프리미어리그를 거쳐 미국 메이저이리그사커(MLS)에 안착한 손흥민(LA FC)은 '가을 축구'가 처음이다.
오스틴이 그랬다. 주장 일리에 산체스를 중심으로 손흥민을 자극하기 극도의 신경전을 펼쳤다. 스티브 체룬돌로 감독이 결국 폭발했다. 그는 이날 경기 후 "킥오프 순간부터 일리에가 손흥민을 두 번 들이받았다. 솔직히 내 입장에서 말도 안되는 행동이었다. 그럴 이유는 전혀 없었다. 그래도 우리 선수들의 반응은 훌륭했다. 절대 물러서지 않았다"며 "그건 이 팀의 DNA가 아니다. PO인만큼 공정한 범위 내라면 전혀 문제없다"고 밝혔다.
전반 20분 상대 자책골로 앞서간 LA FC는 후반 17분 존 갤러허에게 동점골을 허용했다. 손흥민은 상대의 집중 견제에도 후반 34분 승부를 돌려세웠다. 결승골의 기점 역할을 했다.
손흥민은 골을 기록하지 않았지만 경기 최우수선수인 'POTM(Player Of The Match)'에 선정됐다. MLS는 손흥민에 대해 '항상 임팩트를 남긴다'고 평가했다. 축구 통계 전문 '풋몹'은 2회 유효 슈팅, 7회 기회 창출, 86%(18/21)의 패스 성공률을 기록한 손흥민에게 양 팀 최고 평점인 8.1을 줬다.
LA FC는 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움으로 자리를 옮겨 11월 3일 오전 10시 45분 2차전을 갖는다. 2차전까지 1승씩 나눠 갖는다면 두 팀은 11월 8일 BMO 스타디움에서 마지막 3차전을 벌인다.
3차전까지 가면 쉽지 않다. A매치 기간이라 손흥민과 부앙가없이 혈전을 치를 수 있다. 10월 A매치 기간에도 손흥민은 대한민국, 부앙가는 가봉 국가대표팀에 차출됐다.
체룬돌로 감독은 "손흥민이 볼을 잘 지켜줬다. 미드필드와 공격을 잘 연결해줬다. 득점 위치에 전혀 서지 못했다면 걱정이 됐겠지만 오늘은 2~3번 기회가 있었다. 그 정도면 충분하다"면서 "볼을 지켜주고 정확한 패스로 경기나 공격의 템포를 조절하는 능력은 정말 중요하다. 그런 순간들에서 그의 축구 지능을 믿는다"고 말했다.
체룬돌로 감독은 "손흥민과 부앙가가 함께할 때는 확실이 더 위협적이다. 오늘은 골이 없었지만 두 선수는 많은 위협적인 장면을 만들었다. 둘이 상대의 주의를 끌어주면서 다른 선수들이 공격에 가담할 수 있었다"고 설명했다.
MLS컵 PO에서는 동·서부 콘퍼런스 각 8개 팀이 16강 토너먼트를 치러 우승컵 '필립 F. 앤슈츠 트로피'의 주인을 결정한다. 1라운드만 3전 2승제이며, 그 뒤 8강, 4강(콘퍼런스 결승), 결승전은 모두 단판 승부다.
한편, 행운의 결승골 주인공인 오르다스는 "정말 힘든 경기였고, 아주 팽팽했다. 그 상황에서 골이 됐는지 아닌지조차 몰랐다. 터치하는 순간 '오프사이드일 수도 있겠다' 싶었다"며 "'오프사이드면 다들 나를 미워하겠다'는 생각을 했다. 만약 승부차기 가서 졌다면 엄청 욕했을 거다. 오프사이드가 아니라는 걸 알고 정말 안도했다"고 의기양양했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com