[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다…MLS, 2025시즌 베스트 11 전격 공개

최종수정 2025-11-06 09:45

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다……
MLS SNS

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다……
LA FC SNS

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다……
LA FC SNS

[스포츠조선 김성원 기자]결국 시간이 부족했다.

미국 메이저리그사커(MLS)가 6일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 2025시즌 베스트11을 공개했다. 손흥민은 없었다. 대신 LA FC에서 치명적인 파트너십을 구축한 드니 부앙가는 이름을 올렸다.

손흥민은 시즌 후반기인 8월 MLS에 가세했다. LA FC는 손흥민의 전과 후가 다르다. 손흥민은 데뷔하자마자 놀라운 활약을 펼치며, 정규시즌 10경기를 9골 3도움을 기록했다.

포스트시즌에서도 맹활약하고 있다. 4일 오스틴FC와의 2025년 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전에서 손흥민이 1골 1도움을 기록, 4대1 완승을 이끌었다. 지난달 30일 1차전에서 오스틴을 2대1로 꺾은 LA FC는 이로써 3전 2승제로 치러지는 1라운드에서 두 경기를 먼저 이겨 서부 콘퍼런스 4강에 진출했다.

손흥민이 가세한 후 침체됐던 부앙가도 살아났다. MLS는 4일 '손흥민 8월 LA FC에 둥지를 튼 후 그와 부앙가가 클럽이 기록한 32골 가운데 23골을 책임졌다'고 혀를 내둘렀다.

LA FC는 손흥민의 합류 후 우승 후보로 수직 상승했다. 부앙가도 부인하지 않았다. 그는 MLS컵 우승 가능성을 묻자 "대답은 '예'이고 주저함이 없다"며 "지금 팀 정신이 정말 좋다. 팀 전체가 하나로 뭉쳐 있다. PO에서 가장 중요한 건 매 경기 최선을 다하는 것이다. 손흥민과 나 그리고 팀원 모두가 함께라면 큰일을 해낼 수 있다고 생각합니다. 팀은 정말 역동적"이라고 자신감을 나타냈다.


[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다……
손흥민 SNS

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다……
AP 연합뉴스
하지만 시즌 베스트 11에 3개월 활약한 손흥민을 뽑기에는 '자존심'이 허락지 않은 것으로 보인다. 베스트 11은 MLS 기술진, 미디어, 선수들의 투표로 결정됐다.

4-3-3 포메이션의 베스트 11 스리톱에는 부앙가, 리오넬 메시(인터 마이애미), 앤더스 드라이어(샌디에이고)가 포진했다. MLS는 '부앙가는 2025년 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골을 기록했다. 가봉 국가대표인 그는 LA FC 역대 최다 득점자인 카를로스 벨라를 넘어섰고, 리그 최고 이적료를 경신한 손흥민 과 역사적인 공격 파트너십을 구축했다. 부앙가는 2017~2019년 조세프 마르티네스 이후 3시즌 연속 베스트 11에 선정된 최초의 공격수로 기록됐다'고 설명했다.


19골 19도움을 기록한 드라이어는 신인상과 함께 '더블'에 성공했다. MLS는 메시에 대해선 '그는 29골 19도움을 기록하며 최다 득점자로 아우디가 수여하는 골든부트를 수상했고, 2019년 카를로스 벨라가 세운 리그 최다 공격포인트인 49개에 1개가 모자랐다'고 전했다.

세바스찬 버홀터(밴쿠버), 에반더(신시내티), 크리스티안 롤단(시애틀)은 최고의 미드필더로 선정됐다. 포백에는 트리스탄 블랙먼(밴쿠버), 알렉스 프리먼(올랜도), 야콥 글레스네스, 카이 바그너(이상 필라델피아), 골키퍼에는 데인 세인트 클레어(미네소타)가 으뜸으로 평가받았다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

4.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

5.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

5.

美 1티어 폭로! 손흥민, '역대 최악' 포스테코글루와 재회 불가능? LA FC 차기 감독 정했다..."가장 유력한 후보 등장"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

5.

美 1티어 폭로! 손흥민, '역대 최악' 포스테코글루와 재회 불가능? LA FC 차기 감독 정했다..."가장 유력한 후보 등장"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.