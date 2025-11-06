[오피셜]"박용우 이어 황인범 '또또' 부상 제외→선수 보호 차원" KF…

[오피셜]"박용우 이어 황인범 '또또' 부상 제외→선수 보호 차원" KFA 공식 발표, 적신호 켜진 홍명보호…대체 발탁 없이, 중원 실험 강행

기사입력 2025-11-06 14:26


10일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전. 돌파하는 황인범. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

11일 오후 경기도 용인미르스타디움에서 열린 E-1 챔피언십(동아시안컵) 한국과 홍콩의 경기. 홍명보 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.11/

[스포츠조선 김성원 기자]홍명보호 '중원의 핵' 황인범(페예노르트)이 부상으로 또 이탈했다.

대한축구협회(KFA)는 6일 "왼쪽 허벅지 근육 통증을 호소하고 있는 황인범을 선수보호 차원에서 이번 소집에서 제외시키기로 결정했다. 대체 발탁은 없다"고 밝혔다. 황인범은 새 시즌 부상으로 가다, 서다를 반복하고 있다. 지난 9월 A매치 2연전에도 제외됐다.

홍명보 A대표팀 감독은 3일 볼리비아(14일·대전), 가나(18일·서울)와의 11월 A매치 2연전에 출전할 소집 명단을 공개했다. 황인범도 포함됐다. 하지만 부상으로 다시 멈췄다.

로빈 판 페르시 페예노르트 감독은 이미 황인범이 6주에서 8주 동안 결장할 것이라고 밝혔다. 네덜란드의 VI는 이날 '페예노르트는 당분간 황인범 없이 경기에 나서야 한다. 판 페르시 감독은 슈투트가르트와의 유로파리그 경기를 앞두고 기자회견에서 6주에서 8주 동안 황인범이 경기에 나서지 못할 것이라 발표했다. 황인범은 올 시즌 초반에도 종아리 부상으로 한 달가량 결장했다. 지난 주말 볼렌담과의 경기에서 교체로 출전해 도움을 기록했으나, 다시 부상을 당했다'고 전했다.


14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 황인범이 볼을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/

황인범은 올 시즌 부상으로 인해 꾸준히 어려움을 겪고 있다. 지난 시즌부터 이어지고 있는 부상이다. 천천히 복귀하는 과정을 거치기도 했으나, 최근 볼렌담과의 경기에서 문제가 다시 터진 것으로 보인다.

황인범은 지난달 A매치 이후 부상에 대해 "많이 좋아지고 있다"며 "부상 복귀 후 처음으로 65분 정도 뛰었다. 긍정적인 부분이다. 종아리 부상을 겪으면서 얼마나 까다로운지 잘 느끼고 있다. 무리해서 경기력을 끌어올리기보다는 천천히 여유를 갖고 나설 예정이다"고 밝혔다.

홍명보호도 뼈아프다. 박용우(알 아인)를 왼무릎 전방십자인대 파열로 잃은 후 황인범 '짝' 찾기가 최대 현안이다. 그러나 황인범이 부상하며 적신호가 켜졌다.

홍 감독은 실험을 위해 지난 여름 스코틀랜드를 떠나 프랑스 리그1 FC낭트에 둥지를 튼 권혁규가 올해 들어 처음으로 홍명보호에 발탁됐다. 지난해 10월 2026년 북중미월드컵 3차예선 소집 후 13개월 만이다. 당시 그는 그라운드를 밟지 못해 A매치 데뷔에는 실패했다. 권혁규는 지난달 낭트가 치른 리그1 4경기에 모두 선발 출전했다. 여기에 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)를 비롯해 원두재(코르파칸) 백승호(버밍엄시티) 김진규 박진섭(이상 전북) 등도 변함없이 승선했다.


밝은 표정의 옌스 카스트로프
(뉴욕=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2일(현지시간) 미국 뉴욕주 아이칸 스타디움에서 진행된 한국 축구 대표팀 훈련에서 옌스 카스트로프가 밝은 표정으로 훈련에 임하고 있다. 2025.9.3

홍 감독은 황인범, 카스트로프 조합도 만지작거렸다. 그러나 실험 기회를 또 다음으로 미뤘다. 외국 태생 최초 혼혈 국가대표인 카스트로프는 9월 처음으로 태극마크를 달았다. 당시는 황인범이 부상으로 제외됐다.

지난달 첫 만남이 이뤄졌지만 함께하지 못했다. 카스트로프는 브라질전에선 황인범 대신 후반 시작과 함께 투입됐다. 파라과이전에선 결장했다.

현재로선 황인범 없이 다른 옵션으로 실험을 계속해야 할 수밖에 없다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

