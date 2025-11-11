'잘나가던 이강인' 충격적인 부상! 상대 거친 반칙이 원인→"부어오른 자국 포착"…'중요한 시기' 다치면 큰 일

기사입력 2025-11-11 00:03


'잘나가던 이강인' 충격적인 부상! 상대 거친 반칙이 원인→"부어오른 자…
사진=트리뷰나

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 좋은 모습을 보이고 있는 가운데 이마 부위에 부상을 당했다. 지난 경기에서 상대 팀 선수의 거친 파울이 원인으로 보인다.

영국 트리뷰나는 10일(한국시각) "공격적인 플레이 스타일로 잘 알려진 니콜라스 탈리아피코 경기장 안에서든 밖에서든 관심을 받는 선수"라며 "경기 직후 이강인의 이마에서 부어오른 자국들이 포착됐다"라고 보도했다.

이강인의 이마 부상은 탈리아피코의 거친 파울로 인해 생긴 것으로 추정된다. 이강인의 소속팀 PSG는 같은날 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 12라운드에서 올림피크 리옹에 3대2로 승리했다.


'잘나가던 이강인' 충격적인 부상! 상대 거친 반칙이 원인→"부어오른 자…
사진=PSG
2대2로 팽팽한 상황에서 탈리아피코가 이강인의 안면을 가격하는 위험한 반칙을 하며 퇴장당했다. 이때 이강인의 이마에 상처가 나면서 부어오른 것으로 보인다. 최근 좋은 활약을 펼치고 있는 이강인인 만큼 부상에 각별히 주의해야 한다. 지금의 기회를 놓치면 다시 주전 자리를 되찾을 기회는 오지 않을 수 있다.

해당 경기는 이강인의 PSG에서 통산 100번째 경기였다. 이날 이강인은 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전해 알짜배기 활약을 했다. 전반 18분 오른쪽에서 예리한 크로스를 올리며 윌리안 파초가 헤더로 연결했다. 후반 17분에는 이강인이 직접 페널티 박스 바깥에서 기습적인 중거리 슈팅을 시도했지만, 골키퍼 선방에 막혔다.


'잘나가던 이강인' 충격적인 부상! 상대 거친 반칙이 원인→"부어오른 자…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결정적인 장면은 경기 종료 직전 나왔다. 후반 추가 시간 5분 왼쪽 코너킥 상황에서 이강인이 올린 크로스가 정확히 주앙 네베스의 머리로 향했다. 네베스가 이를 방향만 가볍게 돌려놓으며 극적인 결승골을 넣었다.

경기 후 인터뷰에서 이강인은 "승리해서 정말 행복하고, 파리 생제르망에서 100번째 경기를 치를 수 있어서 너무 기쁘다"라며 "팀이 오늘 엄청난 힘을 보여줬다. 정말 중요한 경기였고, 리그의 모든 경기가 우리에게 중요하다"라고 말했다.


'잘나가던 이강인' 충격적인 부상! 상대 거친 반칙이 원인→"부어오른 자…
사진=PSG
또 그는 "우리는 이 승리를 위해 열심히 준비했고, 결과를 얻어서 매우 기쁘다"라며 "앞으로도 계속 이렇게 좋은 모습을 보여주고 싶다"라고 했다.


이로써 이강인은 지난 챔피언스리그 바이에른 뮌헨전에 이어 2경기 연속 공격포인트에 성공했다. 이강인이 최고의 활약을 이어가면서 현지 팬들의 평가도 달라지고 있다. 루이스 엔리케 감독 역시 이강인을 적극 기용하고 있다. 주전 공격수들이 부상으로 이탈한 지금 이강인은 최고의 컨디션을 유지해 경쟁력을 유지할 필요가 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 줄 알았다"(유퀴즈)

2.

"우승과 함께 시집갑니다" 곽민선 아나, ♥송민규 '트로피' 프러포즈에 'YES'

3.

쯔양, '달라진 앞니' 해명 "너무 많이 먹어 닳아..시술 받았다"

4.

김준호, ♥김지민 자연임신 위해 큰 결심했다 "12월부터 완전히 술 끊기로"(독박투어)

5.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..

2.

폰세, 결국 한화 떠날까…유력 행선지도 언급? "페디는 실망, 새로운 성공 가능성"

3.

'국내 유일' 韓日 커넥션의 힘 발휘될까…"롯데는 아시아쿼터 누구 뽑아요?" 물었더니 [미야자키포커스]

4.

'둘이 FA로 번 돈만 무려 310억인데' 아, 흐르는 세월이여...'절친' 스타들의 3번째 FA는?

5.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

스포츠 많이본뉴스
1.

초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..

2.

폰세, 결국 한화 떠날까…유력 행선지도 언급? "페디는 실망, 새로운 성공 가능성"

3.

'국내 유일' 韓日 커넥션의 힘 발휘될까…"롯데는 아시아쿼터 누구 뽑아요?" 물었더니 [미야자키포커스]

4.

'둘이 FA로 번 돈만 무려 310억인데' 아, 흐르는 세월이여...'절친' 스타들의 3번째 FA는?

5.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.