최종수정 2025-11-11 15:17

[오피셜]마사·모따·세징야·이동경, 10월 K리그1 '이달의 선수상' 후…

[스포츠조선 김성원 기자]마사(대전), 모따(안양), 세징야(대구), 이동경(울산)이 10월 '이달의 선수상'은 올랐다. 10월 '이달의 선수상'은 K리그1 32라운드부터 34라운드까지 경기를 대상으로 했다.

마사는 10월에 열린 전 경기에 나서 3골 1도움을 기록했다. 마사는 32라운드 포항전에서 멀티골을 터뜨렸고, 33라운드 제주전에서는 1골 1도움을 기록했다. 대전은 두 경기에서 모두 3대1로 승리했고, 마사는 두 경기 연속 라운드 베스트11에 선정됐다. 특히 32라운드에서는 MVP까지 차지했다.

모따는 33라운드 김천전에서 멀티골을 기록하며 팀의 4대1 대승을 이끌었다. 그는 라운드 MVP와 베스트11에 선정되는 겹경사를 맞이했다. 올 시즌 안양에서 커리어 첫 K리그1 무대를 밟고 있는 모따는 35경기에 출전해 14골 4도움을 기록하며 눈부신 활약을 펼치고 있다.

세징야는 9월 '이달의 선수상' 수상에 이어, 10월에도 후보에 올랐다. 세징야는 32라운드 광주전에서 2골 1도움으로 3대2 승리에 기여했다. 33라운드 강원전에서도 1골 1도움을 기록하며 극적인 2대2 무승부를 이끌었다.

이동경은 전역하기 전 김천 소속으로 32라운드 울산전에서 1골 2도움을 기록하며 3대0 승리를 이끌었고, 34라운드 전북전에서는 1골을 기록하며 팀의 3대2 승리에 기여했다. 그는 두 경기에서 모두 MOM, 라운드 베스트11에 선정됐다. 이동경은 올 시즌 꾸준한 활약을 펼치며 올 시즌에만 네 번째로 이달의 선수상 후보에 등극했다.

'이달의 선수상'은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(EA)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. K리그뿐만 아니라 잉글랜드 프리미어리그, 스페인 라리가, 독일 분데스리가, 프랑스 리그1 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

이달의 선수상은 연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA FC온라인(이하 'FC온라인') 유저 투표(15%)를 진행하고, 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다

팬 투표는 13일부터 16일까지 4일간 실시된다. K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 참여할 수 있다. 팬 투표를 원하는 사람은 'Kick' 어플리케이션에 회원가입 후 투표가 열리는 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.

'이달의 선수상' 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 '이달의 선수상' 패치 부착 등의 혜택이 제공된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

