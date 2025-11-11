[오피셜]마사·모따·세징야·이동경, 10월 K리그1 '이달의 선수상' 후…

|
[스포츠조선 김성원 기자]마사(대전), 모따(안양), 세징야(대구), 이동경(울산)이 10월 '이달의 선수상'은 올랐다. 10월 '이달의 선수상'은 K리그1 32라운드부터 34라운드까지 경기를 대상으로 했다.
세징야는 9월 '이달의 선수상' 수상에 이어, 10월에도 후보에 올랐다. 세징야는 32라운드 광주전에서 2골 1도움으로 3대2 승리에 기여했다. 33라운드 강원전에서도 1골 1도움을 기록하며 극적인 2대2 무승부를 이끌었다.
이동경은 전역하기 전 김천 소속으로 32라운드 울산전에서 1골 2도움을 기록하며 3대0 승리를 이끌었고, 34라운드 전북전에서는 1골을 기록하며 팀의 3대2 승리에 기여했다. 그는 두 경기에서 모두 MOM, 라운드 베스트11에 선정됐다. 이동경은 올 시즌 꾸준한 활약을 펼치며 올 시즌에만 네 번째로 이달의 선수상 후보에 등극했다.
이달의 선수상은 연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA FC온라인(이하 'FC온라인') 유저 투표(15%)를 진행하고, 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다
팬 투표는 13일부터 16일까지 4일간 실시된다. K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 참여할 수 있다. 팬 투표를 원하는 사람은 'Kick' 어플리케이션에 회원가입 후 투표가 열리는 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.
'이달의 선수상' 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 '이달의 선수상' 패치 부착 등의 혜택이 제공된다.
