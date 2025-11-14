英 매체 단독 보도! '손흥민 대체자 찾으려' 사우디까지 뒤진다…한 시즌…

|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 손흥민의 대체자를 찾다가 결국 사우디아라비아 프로리그까지 주시해야 할 판이다. 이반 토니가 내년 1월 토트넘 이적을 위해 스스로 움직일 수 있다는 보도가 나왔다.
매체는 "알아흘리가 이번 겨울 토니의 이적을 허락하지 않을 것이라는 소식이 전해지며, 토트넘의 희망은 좌절된 상태"라고 전했다.
브라이언 킹 토트넘 전스카우터는 매체와의 단독 인터뷰에서 "토니가 선택권을 가진다면, 그건 논쟁의 여지가 없다. 그는 토트넘으로 갈 것"이라며 "내가 그라면 1월에 사우디아라비아를 떠나려 할 거다. 본인과 에이전트가 적극적으로 이를 요구해야 한다"라고 주장했다.
또 킹은 "월드컵 이후 필요하다면 다시 사우디로 돌아갈 수도 있다"라며 "그가 월드컵에 나가고 싶다면, 프리미어리그에서 꾸준히 뛰는 것이 절대적으로 필요하다"라고 전했다.
토니의 영입은 토트넘뿐 아니라 잉글랜드 대표팀에게도 호재다. 현재 잉글랜드 대표팀에는 해리 케인의 백업 공격수가 부재하다. 올리 왓킨스는 아스톤빌라에서 심각한 부진에 빠져 있고, 마커스 래시포드는 중앙 공격수로 자연스럽지 않다.
매체는 "토니는 해리 케인의 완벽한 백업으로 평가되지만, 투헬 감독은 그가 사우디에서 뛰고 있기에 선발을 고려하지 않는다"라며 "따라서 토트넘이 1월에 토니 영입을 성사시킨다면, 그는 최소한 월드컵 직전 평가전에 합류할 가능성이 크며, 나아가 최종 명단에 포함될 가능성도 있다"라고 예상했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com