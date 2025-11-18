'한일' 동시에 뒤집힐 英 단독, ‘日 차세대 에이스’ 쿠보 손흥민 후계…

'한일' 동시에 뒤집힐 英 단독, ‘日 차세대 에이스’ 쿠보 손흥민 후계자 결심 ‘토트넘 이적 원해’

최종수정 2025-11-18 06:24

[스포츠조선 김대식 기자]쿠보 타케후사가 토트넘으로 이적하고 싶어하는 것으로 보도가 나왔다.

영국 풋볼 인사이더는 17일(한국시각) 독점 보도라며 '레알 소시에다드의 시즌 초반 부진으로 인해, 쿠보는 토트넘 이적에 흥미를 느낄 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 토트넘은 1월 이적시장에서 스트라이커와 윙어 영입을 노리고 있으며, 일본 대표팀 윙어인 쿠보는 이 조건을 충족하는 선수'라며 쿠보가 토트넘행을 원한다고 보도했다.

이어 '쿠보는 이번이 처음 프리미어리그(EPL) 이적설에 연루된 것이 아니다. 지난여름에도 에버턴이 쿠보 영입에 관심을 보인 바 있다. 소시에다드는 현재 라리가에서 14위에 머물고 있으며, 유럽대항전 출전도 불발된 상태다. 이러한 상황 속에서 24세의 쿠보는 토트넘에서 유럽챔피언스리그를 뛰게 될 가능성에 마음이 흔들릴 수 있다'고 언급했다.
마지막으로 매체는 '쿠보는 토마스 프랭크 토트넘 감독 아래에서 뛰는 가능성을 진지하게 고려할 수 있는 상황이며, 클럽 내부 소식통에 따르면 토트넘은 쿠보의 바이아웃 금액 5200만파운드(약 1001억원)를 지불해야 영입이 가능하다고 한다'고 설명했다.

토트넘 내부 정보에 능통한 피터 오 루크 또한 풋볼 인사이더를 통해 "올 시즌 소시에다드가 스페인 라리가에서 최고의 시즌을 보내지 못하고 있고, 예년보다 더 고전하고 있기 때문에, 선수 본인도 이적을 고려할 수 있다"며 쿠보의 이적 가능성을 언급했다.

또한 오 루크는 "쿠보는 양쪽 측면 모두에서 뛸 수 있는 뛰어난 선수다. 토트넘 공격진에 확실한 전력을 더할 수 있는 선수죠. 득점 능력도 가지고 있다. 토트넘이 1월에 원하는 영입 조건을 대부분 충족한다"며 토트넘은 쿠보를 반드시 원할 것이라고 밝혔다.
오 루크는 하루 전에도 "쿠보는 꾸준히 EPL과 연결되어왔다. 토트넘, 리버풀, 그리고 애스톤 빌라도 그를 원했던 적이 있다. 유럽의 빅클럽들이 일본 국가대표인 그를 주목하는 것도 놀랍지 않다"며 쿠보의 기량을 높이 평가했다.

다만 그는 "(쿠보의) 이적료가 5200만 파운드라는 점을 고려하면, 1월 이적시장에서 다소 비싼 거래가 될 수도 있다. 이적료가 높은 만큼 협상 자체가 쉽지 않을 수 있다"며 이적료가 쿠보의 토트넘 이적에 걸림돌이 될 수 있다고 주장했다.

현재 토트넘은 공격진 추가 보강에 애를 쓰고 있는 것으로 보인다. 본머스의 앙투완 세메뇨가 제일 최우선 타깃으로 보이지만 본머스는 1월 이적시장에서는 세메뇨를 보낼 생각이 없다고 보도가 나오고 있다. 에버턴의 일리만 은디아예 역시 1월 이적시장에서 영입하기에는 난이도가 너무 높다.
스포츠조선DB
세메뇨와 은디아예는 어렵기 때문에 쿠보가 토트넘의 레이더망에 포착된 것으로 보인다. 쿠보는 일본 현재이자 미래인 선수다. 토트넘이 손흥민의 후계자를 제대로 찾지 못해 고생하는 상황 속, 쿠보가 토트넘으로 이적한다면 일본 축구계가 난리가 날 것이다.

