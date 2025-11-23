[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA FC 베스트11 공개
[스포츠조선 김성원 기자]미국 메이저리그사커(MLS)의 기대대로 손흥민(33·LA FC)과 토마스 뮐러(36·밴쿠버)의 정면 충돌이 성사됐다.
LA FC는 23일 오전 11시30분(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 밴쿠버 화이트캡스와 2025년 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 4강전을 치른다. 단판 대결이다.
베스트 11이 공개됐다. 손흥민은 최전방 공격수로 투입돼 '단짝' 드니 부앙가, 네이선 오르다즈와 합작 골 사냥에 나설 예정이다. 마크 델가도, 에디 세구라, 티모시 틸만이 미드필드진을 구축하고, 세르히 팔렌시아, 라이안 포티어스, 은코시 타파리, 라이언 홀링스헤드가 포백을 꾸린다. '주장' 위고 요리스가 골문을 지킨다. 뮐러도 선발 라인업에 이름을 올렸다.
경기 전부터 요란했다. 티켓은 이미 매진됐다. 밴쿠버 구단 플레이오프 홈 최다 관중을 예약했다. 밴쿠버는 내친 김에 역대 최고 관중을 노리고 있다. 지금까지 BC플레이스에 가장 많은 관중이 온 것은 지난 4월 열린 메시가 뛰고 있는 인터 마이애미와의 북중미챔피언스컵 4강 1차전이었다. 당시 5만3837명의 관중이 운집했다.
손흥민과 뮐러의 충돌에 모든 관심이 쏠렸다. 둘은 지난 여름 MLS에 입성했다. 손흥민은 토트넘과 10년 동행을 끝냈다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 아시아 선수 최초로 득점왕을 거머쥐었다. 지난 시즌 유로파리그 우승으로 화려한 마침표를 찍었다.
독일 출신의 뮐러는 바이에른 뮌헨의 역사다. 분데스리가 13회, 유럽챔피언스리그 2회, FIFA 클럽 월드컵 2회 등 무려 33차례나 우승컵을 들어올린 레전드다.
둘은 MLS 입성 후에도 최고의 모습을 보여주고 있다. 손흥민은 정규리그 10경기에서 9골-3도움을 올렸다. 플레이오프 2경기에서도 1골 1도움을 기록했다. 뮐러도 정규리그 7경기에서 6골-3도움을 올렸고, 플레이오프에서도 2골을 넣었다.
입씨름도 눈길을 끌었다. 뮐러는 "손흥민은 독일에서도 뛰어난 기량을 보였다. 하지만 당시(바이에른 뮌헨 선수 시절)에는 8-2, 9-1 정도로 이겼다"고 했다. 실제 두 선수는 리그, 유럽챔피언스리그, 월드컵 등에서 9번 맞붙었고, 6승2무1패로 뮐러가 절대 우위를 보이고 있다. 1승이 그 유명한 '카잔의 기적'이다.
그러나 손흥민은 LA FC의 유튜브에서 "내가 무언가를 하고 싶다면, 나는 그것을 해낼 것이다. 날 걱정할 필요는 없다. 선을 넘어야 한다면 선도 넘을 생각이다. 내가 할 수 있는 모든 걸 쏟아낼 것"이라고 맞받아쳤다.
뮐러는 "조금 긴장되기는 하지만, 이 경기가 얼마나 가치가 있는지, 우리 뿐만 아니라 도시 전체가 알고 있다"며 "여기서 경기가 어떻게 진행되는지, 팬들은 아이돌과 큰 선수들을 보고 싶어한다. 팬 입장에서는 '손흥민 대 뮐러'가 될 수도 있다"고 했다.
그리고 "이런 경기를 좋아한다. 하지만 결국엔 경기장 위에서 각자 해야 할 일에 집중해야 한다. 관중과 미디어는 외부적인 요소일 뿐 심판이 휘슬을 불면, 자신의 자리에서 최선을 다하는 게 중요하다"며 "우리는 손흥민이 슈팅할 기회를 막으려 노력할 것"이라고 덧붙였다.
