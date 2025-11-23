[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA FC 베스트11 공개

최종수정 2025-11-23 11:05

[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
MLS SNS

[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
MLS SNS

[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
AFP 연합뉴스

[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
LA FC SNS

[스포츠조선 김성원 기자]미국 메이저리그사커(MLS)의 기대대로 손흥민(33·LA FC)과 토마스 뮐러(36·밴쿠버)의 정면 충돌이 성사됐다.

LA FC는 23일 오전 11시30분(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 밴쿠버 화이트캡스와 2025년 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 4강전을 치른다. 단판 대결이다.

베스트 11이 공개됐다. 손흥민은 최전방 공격수로 투입돼 '단짝' 드니 부앙가, 네이선 오르다즈와 합작 골 사냥에 나설 예정이다. 마크 델가도, 에디 세구라, 티모시 틸만이 미드필드진을 구축하고, 세르히 팔렌시아, 라이안 포티어스, 은코시 타파리, 라이언 홀링스헤드가 포백을 꾸린다. '주장' 위고 요리스가 골문을 지킨다. 뮐러도 선발 라인업에 이름을 올렸다.

경기 전부터 요란했다. 티켓은 이미 매진됐다. 밴쿠버 구단 플레이오프 홈 최다 관중을 예약했다. 밴쿠버는 내친 김에 역대 최고 관중을 노리고 있다. 지금까지 BC플레이스에 가장 많은 관중이 온 것은 지난 4월 열린 메시가 뛰고 있는 인터 마이애미와의 북중미챔피언스컵 4강 1차전이었다. 당시 5만3837명의 관중이 운집했다.

손흥민과 뮐러의 충돌에 모든 관심이 쏠렸다. 둘은 지난 여름 MLS에 입성했다. 손흥민은 토트넘과 10년 동행을 끝냈다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 아시아 선수 최초로 득점왕을 거머쥐었다. 지난 시즌 유로파리그 우승으로 화려한 마침표를 찍었다.


[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
밴쿠버 SNS

[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
밴쿠버 SNS
독일 출신의 뮐러는 바이에른 뮌헨의 역사다. 분데스리가 13회, 유럽챔피언스리그 2회, FIFA 클럽 월드컵 2회 등 무려 33차례나 우승컵을 들어올린 레전드다.

둘은 MLS 입성 후에도 최고의 모습을 보여주고 있다. 손흥민은 정규리그 10경기에서 9골-3도움을 올렸다. 플레이오프 2경기에서도 1골 1도움을 기록했다. 뮐러도 정규리그 7경기에서 6골-3도움을 올렸고, 플레이오프에서도 2골을 넣었다.

입씨름도 눈길을 끌었다. 뮐러는 "손흥민은 독일에서도 뛰어난 기량을 보였다. 하지만 당시(바이에른 뮌헨 선수 시절)에는 8-2, 9-1 정도로 이겼다"고 했다. 실제 두 선수는 리그, 유럽챔피언스리그, 월드컵 등에서 9번 맞붙었고, 6승2무1패로 뮐러가 절대 우위를 보이고 있다. 1승이 그 유명한 '카잔의 기적'이다.


그러나 손흥민은 LA FC의 유튜브에서 "내가 무언가를 하고 싶다면, 나는 그것을 해낼 것이다. 날 걱정할 필요는 없다. 선을 넘어야 한다면 선도 넘을 생각이다. 내가 할 수 있는 모든 걸 쏟아낼 것"이라고 맞받아쳤다.


[라인업]"나는 걱정하지마" 손흥민, 뮐러 '단두대 매치' 성사…LA …
MLS SNS
뮐러는 "조금 긴장되기는 하지만, 이 경기가 얼마나 가치가 있는지, 우리 뿐만 아니라 도시 전체가 알고 있다"며 "여기서 경기가 어떻게 진행되는지, 팬들은 아이돌과 큰 선수들을 보고 싶어한다. 팬 입장에서는 '손흥민 대 뮐러'가 될 수도 있다"고 했다.

그리고 "이런 경기를 좋아한다. 하지만 결국엔 경기장 위에서 각자 해야 할 일에 집중해야 한다. 관중과 미디어는 외부적인 요소일 뿐 심판이 휘슬을 불면, 자신의 자리에서 최선을 다하는 게 중요하다"며 "우리는 손흥민이 슈팅할 기회를 막으려 노력할 것"이라고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

4.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

5.

편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

2.

"여자배구 힘드네요" 충격 사퇴 김호철 감독, 최대한 좋은 말만 하고 떠났다

3.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

4.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

5.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

2.

"여자배구 힘드네요" 충격 사퇴 김호철 감독, 최대한 좋은 말만 하고 떠났다

3.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

4.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

5.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.