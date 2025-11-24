"지금 웃음이 나와?" 리버풀 '태도 논란' 터졌다…이브라히마 코나테 교…

[스포츠조선 김가을 기자]리버풀(잉글랜드)의 상황이 좋지 않다. 패배는 물론, 태도 논란까지 발생했다.
아르네 슬롯 감독이 이끄는 리버풀은 23일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 0대3으로 패했다. 리버풀은 전반 33분 무리요, 후반 1분 니콜로 사보나, 후반 33분 모건 깁스-화이트에게 연속 실점하며 고개를 숙였다. 리버풀은 개막 12경기에서 6승6패(승점 18)를 기록하며 20개 팀 중 11위에 랭크됐다.
충격적인 일이다. 영국 언론 BBC에 따르면 리버풀이 리그에서 두 경기 연속 3골 이상 차로 패한 것은 1965년 4월 빌 샹클리 감독 체제 이후 처음이다. 리버풀은 11월 A매치 직전에 치른 맨시티와의 대결에서도 0대3으로 패했다. 또한, 리버풀은 2014~2015시즌에 이어 두 번째로 리그 개막 12경기 중 6번의 패배를 기록했다. 이는 디펜딩 챔피언으로서 개막 12경기에서 6패 이상 기록하며 시즌을 시작한 네 번째 팀이다. 1995~1996시즌 블랙번 로버스(6경기), 2015~2016시즌 첼시(7경기), 2016~2017시즌 레스터 시티(6경기)가 있었다.
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스
논란도 있었다. 미러는 '슬롯 감독은 노팅엄에 0-2로 밀리던 상황에서 수비수 이브라히마 코나테를 뺐다. 공격수 위고 에키티케를 투입하는 대담한 결정을 내렸다. 코나테는 교체될 때 혼자 미소를 짓는 듯했다. 코나테는 올 시즌 버질 반 다이크와 센터백 짝을 이뤄 경기에 나서고 있다. 하지만 탄탄한 플레이를 보여준 것은 과거의 일이다. 코나테는 교체될 때 자신의 운명을 받아들이고 혼자 미소 짓는 모습이 포착됐다'고 보도했다.
이 매체에 따르면 토트넘 출신 폴 로빈슨은 "코나테가 경기를 치른 방식대로라면 에키티케가 더 잘할 수 있을 것 같다. 코나테는 전혀 잘 뛰지 못하고 있다. 리버풀 수비에 구멍이 너무 많이 나 있다"고 혹평했다.