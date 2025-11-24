1부 승격 향한 K리그2 준PO, PO 일정 확정…11월 27일 시작

기사입력 2025-11-24 22:28


1부 승격 향한 K리그2 준PO, PO 일정 확정…11월 27일 시작
한국프로축연맹 제공

1부 승격 향한 K리그2 준PO, PO 일정 확정…11월 27일 시작
한국프로축구연맹 제공

'하나은행 K리그2 2025' 최종 39라운드 종료와 함께 K리그2 준플레이오프와 플레이오프 대진 및 일정이 확정됐다.

K리그2 준플레이오프에서는 정규라운드 4위 서울 이랜드와 5위 성남이 맞붙는다. 양 팀의 경기는 27일 오후 7시 목동종합운동장에서 단판으로 열린다. 이어 준플레이오프 승자는 정규라운드 3위 부천과 플레이오프에서 만난다. K리그2 플레이오프는 30일 오후 2시 부천종합운동장에서 역시 단판으로 진행된다.

두 경기 모두 90분 경기 종료 후 무승부 시 정규라운드 순위가 높은 팀이 승리한다. K리그2 플레이오프 승자는
'하나은행 K리그 승강플레이오프 2025'에 진출한다.

'하나은행 K리그 승강플레이오프 2025'는 K리그1 11위와 K리그2 2위 수원(승강PO1) K리그1 10위와 K리그2 플레이오프 승자(승강PO2) 대진으로 진행된다. 승강플레이오프 관련 자세한 일정은 추후 공지된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

2.

신지, ♥문원과 결혼 날짜 정했다 "전원주택 이사 이유는 악플 탓" ('A급장영란')

3.

'故 조민기 사망' 아품 7년만에 기쁜 소식…"이런 날이 오는구나" 울컥

4.

조세호, ♥슈퍼모델 아내에 키 속였다 "170cm이라 했더니 어색해져" ('짠한형')

5.

김재원, 30년 만 KBS 퇴사에도.."3년간 출연 금지, 통장 마이너스됐다" (4인용)

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

2.

'그걸 핑계라고 대는거야!' 아스널전 1-4 대패→충격의 17위 드립→토트넘 팬들 분노...프랭크 감독 "지난 시즌 17위 했잖아"

3.

'파격 美 도전' 국대 3루수 어쩌면 잃는다? 왜?…"자리 보장돼서 가는 게 절대 아니니까"

4.

손흥민 없으니 '와르르' 토트넘, 진짜 안 풀린다...또 대형 공백 발생 "대체불가 핵심 출장 정지 예고"

5.

정재희, 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙선수권 여고부 종합우승...남고부는 권유현 종합우승

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

2.

'그걸 핑계라고 대는거야!' 아스널전 1-4 대패→충격의 17위 드립→토트넘 팬들 분노...프랭크 감독 "지난 시즌 17위 했잖아"

3.

'파격 美 도전' 국대 3루수 어쩌면 잃는다? 왜?…"자리 보장돼서 가는 게 절대 아니니까"

4.

손흥민 없으니 '와르르' 토트넘, 진짜 안 풀린다...또 대형 공백 발생 "대체불가 핵심 출장 정지 예고"

5.

정재희, 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙선수권 여고부 종합우승...남고부는 권유현 종합우승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.