맨유, 레알, 바르사, 리버풀, 첼시, 아스널, 맨시티 부르면 갑니다..…

독일 스카이 스포츠에서 일하며 독일 이적시장 전문가인 플로리안 플레텐베르크 기자는 29일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '기라시는 이번 여름 이적시장에서 주목해야 할 선수다. 그는 보루시아 도르트문트를 떠날 수도 있다. 29세의 최정상급 스트라이커인 기라시는 약 5000만유로(약 852억원) 수준의 비교적 '저렴한' 바이아웃 조항을 가진 것으로 알려졌다'며 기라시의 이적 가능성을 알렸다.
도르트문트 공격수 기라시는 프랑스와 독일을 오가며 꾸준한 득점력을 증명해 온 스트라이커다. 프랑스 리그에 있을 때 1부와 2부를 거치며 공격 포인트를 쌓다. 프랑스 리그1 아미앵에서 잠재력을 드러낸 기라시는 스타드 렌으로 이적하면서 두각을 나타내기 시작했다. 기라시의 잠재력이 터진 건 렌을 떠나서 VfB 슈투트가르트로 이적하면서다.
슈투트가르트로 이적하자마자 평범하지 않은 득점력을 쏟아낸 기라시는 2023~2024시즌에 분데스리가 최고 공격수로 단번에 도약했다. 무려 28경기 28골 2도움이라는 미친 활약으로 해리 케인 다음가는 스트라이커로 인정받았다.
기라시는 빅클럽 이적설이 나왔고, 행선지는 도르트문트가 됐다. 초대형 빅클럽들은 기라시의 부상 이력을 문제삼아 영입을 주저했다. 하지만 기라시는 이를 비웃듯이 맹활약 중이다. 지난 시즌 도르트문트에서 45경기 34골 9도움으로 빅클럽, 유럽챔피언스리그(UCL)에서 모두 증명해냈다. 이번 시즌에도 꾸준한 득점력으로 도르트문트의 최전방을 책임지고 있는 중이다. 도르트문트 이적 후에는 잔부상 3번이 전부다.
도르트문트에서 거의 매경기 공격 포인트를 기록할 정도로 뛰어난 활약을 했기 때문에 더 이상 기라시의 기량에 대한 의구심은 사라졌다. 1996년생으로 젊지는 않지만 향후 3~4년 동안은 전성기 활약을 기대해볼 수 있다. 스트라이커 매물이 마른 상황에서 기라시 같은 선수를 찾기도 어렵다.
단 기라시를 데려갈 수 있는 구단은 한정적으로 보인다. 플레텐베르크 기자는 "기라시의 바이아웃 조항은 다음 7개 빅클럽에만 적용된다. 레알 마드리드, 바르셀로나, 맨체스터 시티, 리버풀, 첼시, 아스널 그리고 맨체스터 유나이티드까지"라고 밝혔다.
7개 구단 중에서 스트라이커 영입을 위해 나설 구단은 바르셀로나, 첼시, 아스널, 맨유 정도로 보인다. 레알은 킬리안 음바페, 맨시티는 엘링 홀란, 리버풀은 알렉산더 이삭에 위고 에키티케까지 있기 때문에 굳이 스트라이커가 필요하지 않다. 바르셀로나는 로베르트 레반도프스키가 떠날 가능성이 있으며 첼시는 리암 델랍이 있지만 무게감이 떨어진다. 맨유 역시 베냐민 세슈코의 득점력이 만족스럽지 않은 상태다. 아스널 또한 빅토르 요케레스에 만족하지 못한다면 영입에 뛰어들어도 이상하지 않다.