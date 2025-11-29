英 단독 보도, 너희들은 손흥민이 아니야, 토트넘 파격 결단→히샬리송+솔…

영국 풋볼 인사이더는 29일(한국시각) 독점 보도라며 '토트넘은 1월 히샬리송을 이적시키는 방안을 검토 중이며, 그는 팀의 공격 문제를 해결할 '정답'으로 평가되지 않고 있다. 소식통에 따르면, 토트넘은 이번 시즌 골 결정력 부진이 뚜렷해지면서 1월 공격 보강을 준비하고 있다.히샬리송과 도미닉 솔랑케 모두 팀을 떠나 그 보강 자금을 마련할 수 있으며, 토마스 프랭크 감독은 팀을 개선할 방법을 긴급히 모색하고 있다'고 보도했다.
토트넘 내부 정보에 능통한 피터 오 루크는 "히샬리송은 지금 최선을 다해 골을 넣으려 하고 있다. 이번 시즌 토트넘 최다 득점자(6골 2도움)이긴 하지만, 그래도 그는 토트넘 문제의 해답이라고 보이지 않는다. 그는 9번보다는 측면 공격수로 뛸 때 더 나은 선수다. 토트넘은 1월 새로운 9번 영입을 추진하고 있으며, 솔랑케도 부상으로 프랭크 감독 아래 거의 출전하지 못했다. 히샬리송이 어느 정도 역할을 했지만, 토트넘은 주 포지션이 정통 9번인 스트라이커를 원하고 있다"며 히샬리송은 1월 이적시장에서 방출 후보에 올랐다고 주장했다. 부상에 허덕이는 솔랑케 역시 방출 후보에 오를 수 있다는 이야기가 등장했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘은 이번 시즌 공격에서 아주 많은 문제를 노출하고 있다. 득점력 자체는 나쁘지 않지만 팀 최고 득점원이 센터백인 미키 판 더 펜이다. 공격수들의 득점이 터지지 않으면서 답답한 경기력을 노출할 때가 많다.
히샬리송은 이번 시즌 프랭크 감독에게 자신의 진가를 증명하겠다며 잔류를 원했고, 프랭크 감독은 히샬리송을 적극적으로 기용해줬지만 감독의 믿음에 부합하지 못했다. 히샬리송의 토트넘 커리어를 놓고 봤을 때 부진하다고 말하기는 어렵지만 토트넘이 원하는 주전 스트라이커의 모습은 절대로 아니다. 토트넘은 히샬리송을 하루 빨리 매각해 새로운 스트라이커를 찾고 싶은 모양이다.
히샬리송 방출이 어렵다면 솔랑케가 처분될 수도 있을 것이다. 토트넘 역대 최고 이적료 기록을 갈아치우면서 영입된 선수지만 이번 시즌 내내 부상에 허덕이면서 팀에 전혀 도움을 주지 못하고 있다. 솔랑케가 본머스와 토트넘에서 보여준 득점력이 있기에 매각할 계획이 있다면 다른 구단에서 충분히 원할 수 있는 선수다.
히샬리송과 솔랑케 모두 방출 후보로 올려놨다는 건 토트넘이 에이스급 선수를 영입하겠다고 선언한 것이나 다름없다. 손흥민마저 빠지면서 득점력 공백이 커진 상황. 토트넘은 다급하게 스트라이커 영입을 위해 움직일 것으로 예상된다.
이번 겨울 이적시장에서 프리미어리그(EPL) 복귀설이 들렸던 프랭크 감독의 제자 이반 토니는 잉글랜드로 돌아올 가능성이 낮아졌다는 소식이다. 풋볼 인사이더는 '히샬리송을 이적시킨다면 토트넘은 빠르게 새 스트라이커를 확보해야 한다. 그러나 이적 타깃 토니는 사우디아라비아에서 만족하며 뛰고 있어 토트넘 이적 가능성은 낮다고 알려졌다. 그는 알 아흘리에서 활약을 즐기고 있고, 연봉도 매우 높아 토트넘이 맞추기 어렵다. 토니와 프랭크 감독은 브렌트퍼드에서 좋은 호흡을 보였지만, 재회 가능성은 점점 낮아지고 있다'고 덧붙였다.
한편 히샬리송은 현재 스트라이커 부진에 몸살을 앓고 있는 친정 에버턴 복귀설이 연이어 등장하고 있는 중이다.