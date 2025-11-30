"세징야 돌아왔습니다!" 팬들도 환호성! '최하위 탈출 도전' 대구vs'…

대구와 안양은 30일 대구iM뱅크PARK에서 열리는 '하나은행 K리그1 2025' 38라운드 최종전을 앞두고 있다.
벼랑 끝에 서 있는 대구다. 승리 외에 다른 답은 없다. 자력으로 다이렉트 강등을 피할 수도 없다. 대구(승점 33)와 제주(승점 36)의 승점 차이는 단 3점, 울산과 제주의 경기에서 제주가 승점을 얻지 못해야 대구는 잔류 희망을 키울 수 있다. 제주의 결과도 봐야 하지만, 대구의 당면 과제는 단연 승리다. 비긴다면 희망조차 기대할 수 없다. 대구가 승리하고, 제주가 패한다면 승점은 36점 동률, 다득점에서 앞서는 대구가 순위를 뒤바꿀 수 있다.
대구에 호재는 상대가 안양이라는 점이다. 올 시즌 상위권 팀들을 상대로도 저력을 선보인 팀이지만, 이미 잔류를 확정한 안양의 동기부여가 떨어지는 것이 결정적이다. 안양은 이번 대구전 결과가 순위에 큰 상관이 없다. 기세도 확실하다. 대구는 앞선 10경기에서 4승5무1패, 패배가 단 한 번뿐이다. 엄청난 반등이었다. 직전 제주전에서도 극적인 역전승을 노렸으나 에드가의 역전골이 취소되며 아쉬움을 삼켰다.
대구 선발 명단에서 주목할 부분은 역시나 세징야였다. 세징야는 지난 제주전 부상 복귀가 기대됐으나, 불발됐다. 당시 경기를 앞두고 제주전 복귀를 위해 주사 치료까지 불사하고 회복에 나섰다는 소식도 전해졌으나, 수원FC전에서 발생한 추가 부상이 발목을 잡았다. 김병수 대구 감독은 당시 "허리 쪽으로는 호전이 됐지만, 실질적으로 무릎 뒤쪽, 수원이랑 경기할 당시 다친 부위가 거의 회복이 안 되고 있다. 러닝조차 안 되는 상황이다. 치료를 위해서 최선을 다하고 있다"고 밝히기도 했다. 그렇기에 복귀 여부에 눈과 귀가 쏠렸다.
세징야는 이번 최종전을 앞두고 만반의 준비를 거쳐, 최소한의 출전 시간이라도 소화할 수 있는 몸상태를 만들어 둔 것으로 보인다. 지난 경기들과 달리 세징야는 관중석이 아닌 트레이닝복을 입고 대구 라커룸으로 향했다. 세징야의 입장에 기다리던 팬들이 환호성을 내뱉기도 했다.
대구는 4-4-2 포메이션으로 나선다. 김주공 박대훈이 전방에, 중원은 지오바니 황재원 김정현 정치인이 출격한다. 수비는 김현준 우주성 김강산 정헌택이 자리한다. 골문은 한태희가 지킨다. 세징야는 교체 명단에 이름을 올렸다.