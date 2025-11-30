'후이즈-신재원 공백에도' 기적 꿈꾸는 전경준 감독 "토너먼트 변수 많아, 준비한데로 하면 된다"[현장 인터뷰]

기사입력 2025-11-30 13:47


'후이즈-신재원 공백에도' 기적 꿈꾸는 전경준 감독 "토너먼트 변수 많아…

[부천=스포츠조선 박찬준 기자]"토너먼트에는 변수가 많다."

전경준 성남FC 감독은 또 한번의 기적을 노렸다. 부천FC와 성남이 외나무다리에서 충돌한다. 부천과 성남은 20일 부천종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2025' 플레이오프(PO)를 치른다. 부천은 정규리그서 창단 최고 성적인 3위에 올랐다. 5위였던 성남은 준PO에서 서울 이랜드를 1대0으로 제압하고 PO에 올라왔다.

부천이 유리한 고지를 점령했다. K리그2는 독특한 PO 규정을 갖고 있다. 정규리그서 높은 순위에 있는 팀이 홈에서 경기를 치른다. 90분간 승부가 나지 않으면, 상위 팀에 어드밴티지를 준다. 지금껏 11번의 PO에서 상위팀이 승강PO에 간 것은 7번에 달한다. 63%의 확률이다.

창과 방패의 대결이다. 부천은 올 시즌 공격축구로 탈바꿈했다. 59골로 최다득점 5위에 올랐다. 바사니-몬타뇨-갈레고-박창준으로 이어지는 4총사의 활약이 좋다. 바사니는 올 시즌에도 14골-6도움으로 에이스 역할을 톡톡히 했다. 성남은 단 32골만을 내주며 최소 실점 2위에 올랐다. 이랜드전서도 강력한 수비로 상대의 막강 화력을 묶었다.

성남의 고민은 역시 후이즈의 공백이다. 후이즈는 지난 이랜드전에서 천금같은 결승골을 넣었지만, 경고를 한 장 받으며 누적 경고로 이날 경기에 나설 수 없다. 올 시즌 17골을 기록한 후이즈는 46골을 기록한 성남 득점의 3분의 1 정도를 책임졌다. 그의 짝꿍인 신재원도 햄스트링으로 경기에 나설 수 없다. 두 팀은 올 시즌 세차례 맞붙어 1승1무1패를 기록할 정도로 팽팽했다.

성남은 레안드로와 류준선 카드로 후이즈의 공백을 메운다. 허리진에는 박수빈 사무엘 프레이타스 김정환 유주안이 서고, 정승용, 베니시오, 이상민이 수비진을 꾸렸다. 양한빈이 골키퍼 장갑을 낀다. 김주원 하정우 이정빈 등이 벤치에 앉았다.

경기 전 만난 전 감독은 "우리가 원톱 자원이 없어서 투톱으로 나섰다. 투톱이 상대 센터백을 잡고, 늘린 미드필드 숫자로 침투를 통해 기회를 만들 생각"이라고 했다. 이어 "언론에서 절대 불리한 상황이라 이야기하시는데, 토너먼트에는 변수가 많다. 우리가 한 골을 넣으면 상황이 완전히 바뀔 수 있다. 결국 운영을 어떻게 하느냐가 중요하다"고 했다.

신재원의 공백에 대해서는 "병원에서 스프린트를 할 수는 있지만, 이번에 문제가 생기면 더 안좋아질 수 있다고 하더라. 이번에 결과를 내면 다음에는 가능할 것"이라며 "유주안은 우리가 그 자리에 쓸 수 있는 가장 좋은 선수라는 판단을 했다. 우리가 하던 역할을 알기에 잘 할거라 생각한다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

