'새역사 썼다' 부천, 성남과 0-0으로 비기며 창단 첫 승강 PO행![…

[부천=스포츠조선 박찬준 기자]부천FC가 창단 첫 승강 플레이오프(PO) 진출에 성공했다.

부천은 30일 부천종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2025' PO에서 0대0으로 비겼다. 정규리그 3위인 부천은 무승부시 상위팀이 올라간다는 규정에 따라 승강 PO 진출에 성공했다. 부천이 승강 PO에 오른 것은 창단 후 처음이다. 반면 정규리그 5위였던 성남은 준PO에서 서울 이랜드를 꺾는 이변을 일으켰지만, 후이즈와 신재원의 공백을 메우지 못하며 아쉽게 시즌을 마감했다.

부천은 바사니-몬타뇨-박창준 스리톱 카드를 꺼냈다. 허리진에는 김규민 최재영, 카즈, 장시영이 자리했다. 스리백은 홍성욱-백동규-정호진이 꾸렸다. 김형근이 골문을 지켰다. 갈레고, 박현빈, 티아깅요 등은 벤치에서 출발했다.

성남은 레안드로와 류준선 카드로 후이즈의 공백을 메웠다. 허리진에는 박수빈 사무엘 프레이타스 김정환 유주안이 섰다. 유주안이 신재원의 자리에 섰다. 정승용, 베니시오, 이상민이 수비진을 꾸렸다. 양한빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 김주원 하정우 이정빈 등이 벤치에 앉았다.


경기 전 만난 이영민 부천 감독은 "후이즈가 빠졌다고 성남이 그렇게 약한 팀이 아니다. 전경준 감독이 분명히 무언가를 준비할거기 때문에, 상대 보다는 우리가 해야할 것을 더 많이 생각했다"고 했다. 이 감독은 "0-0이면 우리의 판정승이다. 하지만 한 골 먹으면 아무 소용이 없다. 선수들에게 미리 생각할 필요가 없다고 이야기했다"며 "상대 전술이 바뀔 것이 분명하기 때문에 초반에 조심스럽게 할 계획이다. 우리가 내려서서 할때 결과가 좋지 않았기에, 해왔던데로 할 생각"이라고 했다.

전경준 성남 감독은 "우리가 원톱 자원이 없어서 투톱으로 나섰다. 투톱이 상대 센터백을 잡고, 늘린 미드필드 숫자로 침투를 통해 기회를 만들 생각"이라고 했다. 이어 "언론에서 절대 불리한 상황이라 이야기하시는데, 토너먼트에는 변수가 많다. 우리가 한 골을 넣으면 상황이 완전히 바뀔 수 있다. 결국 운영을 어떻게 하느냐가 중요하다"고 했다.

초반 양 팀이 조심스럽게 경기를 운영했다. 성남은 전반 5분 유주안의 슈팅으로, 부천은 12분 몬타뇨의 슈팅으로 포문을 열었다. 부천은 점유율을 높이며 경기를 주도했지만, 성남의 수비가 단단했다. 오히려 빠른 역습을 통해 기회를 만들었다. 유주안이 여러차례 좋은 침투를 했고, 레안드로도 움직임이 좋았다. 반면 부천은 바사니가 상대에 묶이며 위협적인 장면을 만들지 못했다. 몬타뇨의 속도 정도가 돋보였다.


중반부터 조금씩 불이 붙었다. 32분 류준선의 스루패스가 레안드로에게 연결됐다. 슈팅 직전 홍성욱이 잘 막아냈다. 33분 부천이 역습에 나섰다. 정호진이 돌파하는 과정에서 베니시오의 슈퍼 태클에 걸렸다. 정호진은 넘어졌지만 주심은 그대로 경기를 진행했다. 38분에는 바사니에게 결정적인 패스가 연결됐지만, 슈팅은 양한빈 골키퍼의 선방에 걸렸다. 이어진 김규민의 크로스를 수비 맞고 자책골로 연결될 뻔 했지만, 옆그물을 맞았다.


성남도 좋은 기회를 놓쳤다. 40분 김정환이 왼쪽에서 올려준 크로스가 뛰어들던 성남 공격수 두 명에게 향했다. 레안드로가 뛰어올랐지만, 슈팅은 제대로 맞지 않았다. 44분 부천이 아크 정면에서 박창준이 볼을 잡아 뛰어오던 최재영에게 내줬다. 최재영의 슈팅은 크로스바를 살짝 벗어났다. 45분 성남은 공격에 가담한 이상민이 중거리 슈팅으로 유효슈팅을 만들었다. 김형근 골키퍼가 잘 잡아냈다. 47분에는 레안드로의 크로스를 박수빈이 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다.

성남이 후반 시작과 함께 류준선을 빼고 이정빈을 넣었다. 후반 3분 유주안이 오른쪽을 파고 들며 내준 볼을 박수빈이 아크 정면에서 슈팅으로 연결했다. 골대를 살짝 벗어났다. 9분 성남이 결정적 기회를 잡았다. 왼쪽에서 이정빈이 골키퍼와 맞서는 찬스를 만들었다. 오른발 슈팅은 김형근 골키퍼의 선방에 막혔다.


부천도 반격했다. 11분 역습에 나선 부천은 오른쪽을 파고들던 박창준에게 연결됐다. 박창준이 뒤로 내준 볼을 최재영이 슈팅으로 연결했지만, 양한빈에 막혔다. 성남은 13분 김정환, 사무엘을 빼고 김범수 박상혁을 투입했다. 14분 바사니가 오른쪽에서 올린 날카로운 왼발 프리킥을 올렸지만, 아무에게도 연결되지 않았다. 15분 성남이 좋은 기회를 놓쳤다. 박상혁이 날카로운 중거리 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 벗어났다.

부천이 곧바로 변화를 줬다. 몬타뇨, 박창준 김규민을 빼고 이의형, 티아깅요, 갈레고를 투입하며 승부수를 띄웠다. 19분 역습에 나선 갈레고가 왼쪽에서 날카로운 크로스를 올렸다. 이의형에게 향했지만, 이의형이 제대로 잡지 못하며 슈팅까지 연결하지 못했다. 21분 이정빈이 왼쪽을 흔들며 흐른 볼을 박수빈이 뛰어들며 슈팅으로 연결했지만 골대를 넘어갔다.

부천은 23분 최재영 대신 박현빈을 넣었다. 25분 부천이 반격했다. 바사니가 역습 상황에서 갈레고의 패스를 받아 슈팅으로 연결했지만, 수비 맞고 나왔다. 성남이 32분 마지막 변화를 줬다. 레안드로와 유주안을 빼고 하정우와 이재욱을 투입했다. 38분 갈레고가 역습 상황에서 날카로운 왼발 슈팅을 시도했지만, 골대를 벗어났다.

성남이 총공세에 나섰다. 40분 박상혁의 왼발 슈팅은 옆그물을 때렸다. 42분 부천의 빠른 역습은 이상민의 슈퍼태클로 막아냈다. 44분 바사니, 이의형으로 이어진 패스는 성남의 육탄방어에 걸렸다. 결국 경기는 0대0으로 마무리됐다.
