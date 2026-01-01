"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임…
메이필드호텔/ 제주SKFC 조자룡 대표이사/

[스포츠조선 전영지 기자]조자룡 SK아이이테크놀로지(SKIET) 본사부 임원이 제주SK FC(이하 제주SK) 제6대 대표이사에 선임됐다.

조자룡 신임 대표이사는 고려대 경영학과를 졸업하고 2001년 SK에너지 석유사업 소매팀에 입사한 후 마케팅 업무, 기획/전략 업무, 글로벌 사업개발 업무 등 다양한 보직에서 모기업 경영 안정 및 발전에 기여해왔다. 2020년 1월 SK그룹 이차전지 소재 계열사인 SK아이이테크놀로지(SKIET)전략기획팀장을 역임한 후 후 2022년 Biz 파트너링 팀장, 2023년 신규고객개발담당 및 시장개발실장을 거쳐, 최근까지 마케팅실장으로 재직하며 다양한 분야에서 역량을 축적해 왔다. 또한 SK이노베이션 산하 주요 계열사(SK에너지, SK USA, SKTI, SKIET 등)를 두루 거치며 전략·마케팅·글로벌 사업 관련 전문성을 인정받아 왔다. 창의적 경영 혁신 역량은 물론, 수평적 리더십과 다층적인 소통 능력을 갖춘 인물로 2026시즌 새로운 비상을 꿈꾸는 제주SK에 '행복날개'를 더해줄 적임자로 기대를 모으고 있다.

조자룡 신임 대표이사는 선수단 체질 개선과 체계적인 선수 육성을 최우선 과제로 삼고, 이러한 변화의 기로 속에서 경청과 소통을 통한 변화와 혁신을 아끼지 않을 계획이다. 아울러 구단의 중·장기 경쟁력 강화를 위한 전력 재편과 인재 발굴에 본격 착수할 예정이다.

조자룡 신임 대표이사는 "제주SK FC가 K리그를 대표하는 클럽으로 다시 도약할 수 있도록 선수단 체질 개선과 선수 육성 시스템 혁신에 모든 역량을 집중할 것이다. 제주SK 팬들이 자부심을 느낄 수 있는 팀을 만들기 위해 구단 차원의 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"는 취임 소감을 전했다.
