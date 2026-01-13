수원FC 박건하호 코칭스태프 라인업...'젊고 스마트한 85~87년생 K리거 선배' 오장은 수석코치X조동건X전우영 코치 기대감↑[공식발표]

최종수정 2026-01-13 09:45

수원FC 박건하호 코칭스태프 라인업...'젊고 스마트한 85~87년생 K…

[스포츠조선 전영지 기자]수원FC가 2026시즌을 이끌 박건하호 코칭스태프 구성을 공식 발표했다.

박건하 신임 감독을 중심으로 85년생 오장은 수석코치, 86년생 조동건 코치, 87년생 전우영 코치, 양동원 골키퍼 코치 등 80년대생 젊고 스마트한 코칭스태프 라인업이 구축됐다. 선수들의 체력과 전술을 뒷받침할 오지우 전 부산 아이파크 피지컬 코치, 윤수빈 전 경남FC 전력분석관도 함께 한다.

수석코치로 합류한 K리그 스타 출신 오장은 코치는 박건하 감독이 가장 신임하는 '전술가'다. 수원 삼성 블루윙즈에서 2군 코치와 1군 코치, 수석코치를 역임하며 팀 운영과 선수 관리를 경험했고, 2025시즌에는 부산 아이파크 수석코치로 일했다. 박 감독과 함께 전술 구현과 훈련 운영 전반에서 중요한 역할을 맡을 예정이다.


수원FC 박건하호 코칭스태프 라인업...'젊고 스마트한 85~87년생 K…

수원FC 박건하호 코칭스태프 라인업...'젊고 스마트한 85~87년생 K…
성남 일화, 수원 삼성 공격수 출신으로 성남 FC 1군 코치로 일해온 조동건 코치와 성남, 전남, 부산 미드필더 출신으로 포항 스틸러스 유스팀에서 탄탄한 지도자 이력을 쌓아온 전우영 코치도 전격 합류했다. 수원 삼성, 부산 아이파크, FC 안양 골문을 지킨 후 2022년 수원FC, 2023년 강원FC에서 코치로 일해온 양동원 GK코치가 골키퍼 전담 지도에 나서고 부산 아이파크에서 오장은 코치와 호흡을 맞춘 오지우 피지컬 코치가 시즌 전·중·후반 체력 관리와 부상 예방을 책임진다. 윤수빈 전력분석관은 데이터 기반 분석을 통해 경기 준비와 전술 완성도를 높일 계획이다. 새 시즌 한찬희, 이재원 등 97년생 영건들이 중심을 잡아야할 수원FC에서 'K리그 에이스' 출신 젊은 지도자들의 조합이 소통, 피드백, 팀워크 측면에서 시너지를 낼 것이라는 기대감이 커지고 있다.

수원FC는 "새롭게 구성된 코칭스태프와 함께 선수단을 체계적으로 정비하고, K리그1 승격을 목표로 경쟁력 있는 팀을 만드는 데 집중할 예정"이라고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

3.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

4.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

5.

'LA댁' 박은지, 코 성형 후 들창코 됐다 "멀쩡했는데 괜히 건드려" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '대충격 오피셜' 레알 마드리드, 사비 알론소 즉각 경질

2.

PO를 그렇게 달구더니 "재미 못 느낀다" 선언?…'16승 복덩이' 휴스턴行 이유 밝혀졌다

3.

한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

4.

미쳤다! 또 한 명의 '대한민국 윙어' 英 무대 입성→이번엔 프레스턴이다…"인내가 결실 맺기 시작"

5.

[오피셜]"내가 대체자? 아니야!" 전부 거짓말이었나...알론소 전격 경질→새 감독 아르벨로아 선임 완료, "1군 맡을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '대충격 오피셜' 레알 마드리드, 사비 알론소 즉각 경질

2.

PO를 그렇게 달구더니 "재미 못 느낀다" 선언?…'16승 복덩이' 휴스턴行 이유 밝혀졌다

3.

한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

4.

미쳤다! 또 한 명의 '대한민국 윙어' 英 무대 입성→이번엔 프레스턴이다…"인내가 결실 맺기 시작"

5.

[오피셜]"내가 대체자? 아니야!" 전부 거짓말이었나...알론소 전격 경질→새 감독 아르벨로아 선임 완료, "1군 맡을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.