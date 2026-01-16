"축구 가족 모여라" 풋볼 페스타 스프링리그, 2월 영덕군에서 개최

기사입력 2026-01-16 14:15


[스포츠조선 윤진만 기자영덕 풋볼 페스타 스프링리그가 2월 28일부터 3월 3일까지 나흘간 '축구 강군' 영덕군 일원에서 개최된다.

축구 매거진 베스트일레븐과 엉덕군(군수 김광열)이 후원하는 영덕 풋볼 페스타 스프링리그는 유치부부터 순수 아마추어 초등부와 중등부 그리고 엄마 풋살, 아빠 족구 등 10개 부문 100여팀이 참가한다. 이번 페스타는 지난 15일부터 25일까지 선착순으로 모집하며, 참가신청은 베스트일레븐 홈페이지에서 진행된다.

풋볼 페스타는 해외교류·연수 지원을 포함, 3000만원 상당의 최대 시상 규모를 자랑하며, 참가하는 학생 선수 전원에게는 스포츠안전공제 가입 혜택과 계절에 맞는 스포츠기능성 제품도 주어진다.


또 주요 학년 부문의 결승전 경기는 주관방송사인 포항MBC를 통해 중계될 예정이다.

베스트일레븐은 이번 스프링리그에 축구 가족들이 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 계획 중에 있으며, 많은 축구 가족들이 풋볼 페스타에 동참해 영덕군에 머무르며 훌륭한 축구 인프라를 이용, 축구를 즐기고 곳곳의 명소도 구경하며 또 영덕군의 대표 먹거리인 대게도 즐겨보길 희망한다고 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



