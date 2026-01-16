[오피셜]포항스틸러스 2026시즌 주장단 선임! "부담감보다는 책임감" 주장 전민광→"지난해보다 좋은 성적, 노력하겠다" 부주장 박찬용

발리유나이티드트레이닝센터(발리, 인도네시아)/ 2026 K리그 동계 전지훈련/ K리그1/ 포항스틸러스/ 훈련/ 포항 전민광, 박찬용/ 주장, 부주장/ photo by Jaehoon Jung

사진=포항스틸러스

[스포츠조선 이현석 기자포항스틸러스가 2026시즌 주장단을 선정했다.

포항스틸러스는 새로운 시즌을 이끌어갈 주장에 전민광, 부주장에 박찬용을 선임했다. 지난 시즌 완델손의 부상으로 첫 주장직을 맡게 된 전민광은 리더십과 포용력으로 팀을 안정적으로 이끌었고, 이에 주장직을 연임하게 됐다. 박찬용 또한 군 전역 후 복귀해 빠르게 팀에 녹아들었으며 성실한 태도와 책임감 있는 모습으로 후배 선수들의 신뢰를 얻었다. 주장 전민광과 부주장 박찬용은 선수단의 본보기가 되는 리더로서 2026시즌 포항스틸러스를 이끌 예정이다.

전민광은 "지난해 시즌 도중에 주장을 맡으며 부담감이 컸었는데, 모든 선수들이 잘 따라와 주고 믿어줘서 큰 힘이 됐다. 올해도 선수들이 잘 따라올 거라 믿고 부담감보다는 책임감을 가지고 모범이 되어 선수단을 잘 이끌겠다"고 밝혔다.

박찬용은 "제대하고 맞이하는 새 시즌에 부주장에 선임돼 감회가 남다르다. 주장 민광이 형과 다른 고참 형들을 잘 돕고, 후배들을 잘 이끌어 지난해 보다 더 좋은 성적 거둘 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편, 포항스틸러스는 지난 12일 인도네시아 발리로 동계 전지훈련을 떠나 새 시즌을 위한 구슬땀을 흘리고 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



