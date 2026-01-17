中 '늪 축구' GK 슈퍼세이브 폭발…'韓 2-0 누른' 우즈베키스탄 상대로 전반 0-0 선방

|
[스포츠조선 김가을 기자중국의 '선수비-후역습' 전략이 일단 전반은 통했다.
중국은 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 D조 2위로 8강에 진출했다. 중국은 처음으로 이 대회 토너먼트에 진출했다. 앞서 5차례 도전했지만 2승13패를 기록하며 조별리그에서 고개를 숙였다.
상대는 우즈베키스탄이었다. 우즈베키스탄은 B조에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 1위로 8강에 진출했다. 대한민국과의 경기에서 2대0으로 이기기도 했다. 중국과 우즈베키스탄은 대회에서 앞서 두 차례 격돌했다. 우즈베키스탄이 모두 승리했다.
일방적인 경기였다. 우즈베키스탄이 두드리면 중국이 막아내는 형국이었다. 중국은 이번 대회 내내 '선수비-후역습' 전략으로 나섰다. 우즈베키스탄은 이에 맞서 사이도프, 툴쿤베코프 등이 상대 골문을 두드렸다. 하지만 중국 골키퍼 리하오의 벽을 넘지 못했다. 우즈베키스탄은 전반 볼 점유율이 무려 75.6%에 달했다. 슈팅슈도 11-1로 크게 앞섰다. 하지만 우즈베키스탄은 유효슈팅 5개를 기록하고도 득점하지 못했다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com