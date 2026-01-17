[속보]中 GK 미쳤다! 중국, '韓 제압' 우즈베키스탄 승부차기 끝 잡고 사상 첫 4강 진출

기사입력 2026-01-17 23:15


[속보]中 GK 미쳤다! 중국, '韓 제압' 우즈베키스탄 승부차기 끝 잡…
사진=AFC 공식 계정 캡처

[속보]中 GK 미쳤다! 중국, '韓 제압' 우즈베키스탄 승부차기 끝 잡…
사진=AFC 공식 계정 캡처

[스포츠조선 김가을 기자중국이 사상 처음으로 4강에 올랐다.

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 17일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 우즈베키스탄과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 연장전까지 0대0으로 팽팽하게 겨뤘다. 승부차기에서 4-2로 이겼다. 4강에선 김상식 감독의 베트남과 대결한다.

중국은 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 D조 2위로 8강에 진출했다. 중국은 처음으로 이 대회 토너먼트에 진출했다. 앞서 5차례 도전했지만 2승13패를 기록하며 조별리그에서 고개를 숙였다.

상대는 우즈베키스탄이었다. 우즈베키스탄은 B조에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 1위로 8강에 진출했다. 대한민국과의 경기에서 2대0으로 이기기도 했다. 중국과 우즈베키스탄은 대회에서 앞서 두 차례 격돌했다. 우즈베키스탄이 모두 승리했다.

중국은 5-3-2 전술을 활용했다. 왕위동과 베럼 압두웨리가 공격을 이끌었다. 허리엔 리전취안, 쉬빈, 무텔립 이민카리가 자리했다. 수비는 후허타오, 허이란, 펑샤오, 우미티장위쑤푸, 시 양 알렉스가 담당했다. 골키퍼 장갑은 리하오가 착용했다.

우즈베키스탄은 4-2-3-1 전술이었다. 사이도프가 최전방 공격수로 출격했다. 주마예프, 사이드누룰라예프, 툴쿤베코프가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로는 하이룰라예프, 바흐로모프가 호흡을 맞췄다. 포백에는 하미도프, 압둘라예프, 리조쿨로프, 카리모프가 위치했다. 골키퍼 장갑은 무로드보예프가 착용했다.

일방적인 경기였다. 우즈베키스탄이 두드리면 중국이 막아내는 형국이었다. 중국은 이번 대회 내내 '선수비-후역습' 전략으로 나섰다. 우즈베키스탄은 이에 맞서 사이도프, 툴쿤베코프 등이 상대 골문을 두드렸다. 하지만 중국 골키퍼 리하오의 벽을 넘지 못했다. 이날 우즈베키스탄은 볼 점유율(71%-29%), 슈팅(28-6), 유효슈팅(8-0) 등 공격 지표에서 전반적으로 앞섰다. 하지만 중국의 골문을 열지 못했다.

경기는 승부차기로 이어졌다. 중국의 선축으로 진행됐다. 두 팀의 집중력은 팽팽했다. 1~2번 키커가 침착하게 성공했다. 세 번째 키커에서 균열이 발생했다. 중국은 성공했지만, 우즈베키스탄의 슈팅은 상대 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 중국이 3-2로 앞서나갔다. 양 팀 4번 키커가 나란히 실축하며 흔들렸다. 중국의 마지막 키커가 성공하며 4-2로 승리했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

캔 배기성, 18kg 빼고 확 달라진 비주얼 "식단 중요...운동 싫지만 해야"

2.

딘딘, 또 소신발언 “대중 반응 2주도 안 가, 칭찬했다 다시 욕할 것”

3.

권오중, '한국 1명' 희귀질환 子와 하와이로 떠났다.."지친 마음 다독여주는 곳"

4.

이상민 "연예대상 서장훈이 받을 줄..강호동 덕분에 내 이름 불려"

5.

'골때녀' 진정선, ♥모델 출신 연인과 오늘(17일) 결혼..이현이→송해나 총출동

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 팔 찔렀던 신세대 슈퍼스타, 최소 3320억 걷어찼다..."보라스가 알아서 할 겁니다"

2.

"'얼짱 에이스조' 박강현-김나영의 아름다운 K-탁구" 만리장성 26분만에 또 넘었다! WTT스타 컨텐더 도하 결승행!

3.

[오피셜]'韓 정말 감사합니다' 일본 구단에 이런 행운이! 런던 동메달 역사 멤버→日 2부리그로..."터무니없는 영입 성공, 자원봉사 수준"

4.

'진안+사키 28득점 합작' 하나은행, 우리은행 63-51 잡고 6연승+선두 질주…BNK, 삼성생명 제압(종합)

5.

中 '늪 축구' GK 슈퍼세이브 폭발…'韓 2-0 누른' 우즈베키스탄 상대로 전반 0-0 선방

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 팔 찔렀던 신세대 슈퍼스타, 최소 3320억 걷어찼다..."보라스가 알아서 할 겁니다"

2.

"'얼짱 에이스조' 박강현-김나영의 아름다운 K-탁구" 만리장성 26분만에 또 넘었다! WTT스타 컨텐더 도하 결승행!

3.

[오피셜]'韓 정말 감사합니다' 일본 구단에 이런 행운이! 런던 동메달 역사 멤버→日 2부리그로..."터무니없는 영입 성공, 자원봉사 수준"

4.

'진안+사키 28득점 합작' 하나은행, 우리은행 63-51 잡고 6연승+선두 질주…BNK, 삼성생명 제압(종합)

5.

中 '늪 축구' GK 슈퍼세이브 폭발…'韓 2-0 누른' 우즈베키스탄 상대로 전반 0-0 선방

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.