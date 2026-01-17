[속보]中 GK 미쳤다! 중국, '韓 제압' 우즈베키스탄 승부차기 끝 잡고 사상 첫 4강 진출

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 17일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 우즈베키스탄과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 연장전까지 0대0으로 팽팽하게 겨뤘다. 승부차기에서 4-2로 이겼다. 4강에선 김상식 감독의 베트남과 대결한다.
중국은 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 D조 2위로 8강에 진출했다. 중국은 처음으로 이 대회 토너먼트에 진출했다. 앞서 5차례 도전했지만 2승13패를 기록하며 조별리그에서 고개를 숙였다.
상대는 우즈베키스탄이었다. 우즈베키스탄은 B조에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 1위로 8강에 진출했다. 대한민국과의 경기에서 2대0으로 이기기도 했다. 중국과 우즈베키스탄은 대회에서 앞서 두 차례 격돌했다. 우즈베키스탄이 모두 승리했다.
중국은 5-3-2 전술을 활용했다. 왕위동과 베럼 압두웨리가 공격을 이끌었다. 허리엔 리전취안, 쉬빈, 무텔립 이민카리가 자리했다. 수비는 후허타오, 허이란, 펑샤오, 우미티장위쑤푸, 시 양 알렉스가 담당했다. 골키퍼 장갑은 리하오가 착용했다.
우즈베키스탄은 4-2-3-1 전술이었다. 사이도프가 최전방 공격수로 출격했다. 주마예프, 사이드누룰라예프, 툴쿤베코프가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로는 하이룰라예프, 바흐로모프가 호흡을 맞췄다. 포백에는 하미도프, 압둘라예프, 리조쿨로프, 카리모프가 위치했다. 골키퍼 장갑은 무로드보예프가 착용했다.
일방적인 경기였다. 우즈베키스탄이 두드리면 중국이 막아내는 형국이었다. 중국은 이번 대회 내내 '선수비-후역습' 전략으로 나섰다. 우즈베키스탄은 이에 맞서 사이도프, 툴쿤베코프 등이 상대 골문을 두드렸다. 하지만 중국 골키퍼 리하오의 벽을 넘지 못했다. 이날 우즈베키스탄은 볼 점유율(71%-29%), 슈팅(28-6), 유효슈팅(8-0) 등 공격 지표에서 전반적으로 앞섰다. 하지만 중국의 골문을 열지 못했다.
경기는 승부차기로 이어졌다. 중국의 선축으로 진행됐다. 두 팀의 집중력은 팽팽했다. 1~2번 키커가 침착하게 성공했다. 세 번째 키커에서 균열이 발생했다. 중국은 성공했지만, 우즈베키스탄의 슈팅은 상대 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 중국이 3-2로 앞서나갔다. 양 팀 4번 키커가 나란히 실축하며 흔들렸다. 중국의 마지막 키커가 성공하며 4-2로 승리했다.