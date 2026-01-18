"할 수 있다는 자신감" 박태하 감독-"선수들 기대된다" 김재성 코치, 2026년도 '강한 포항'은 예고됐다[인터뷰]

[인천공항=스포츠조선 이현석 기자포항스틸러스는 2026년도 해낼 수 있다는 자신감과 기대가 가득하다. 올해도 강한 포항을 예고했다.
2025년 포항은 저력을 증명했다. 시즌 개막 직후 어려움을 겪었다. 최하위까지 떨어지는 위기, 차근히 경기력 반등에 집중했다. 낮은 순위부터 한 계단씩 순위를 올려 리그 4위로 마감했다. 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출을 위한 문까지 열어뒀다.
박태하 포항 감독의 목표는 성장이다. 지난해보다 나은 2026년을 그린다. 그는 "좀 더 나은 성적을 위해 준비하고 있다. 변화의 폭도 있다. 선수들이 빨리 적응할 수 있도록 훈련, 미팅 등을 준비 중이다. 전술을 빨리 입힐 수 있도록 하고 있다"고 했다. 구체적인 목표치로 2025시즌 4위 이상을 꼽았다. "4위를 했기에 그보다 더 높이 올라가는 것을 팬들도 원할 것이다. 선수들도 더 높이 올라가야 한다. 지난해보다 나은 성적, 그것이 가장 현실적인 목표다"고 했다.
선수단 변화는 성장을 꿈꾸는 포항의 당면 과제다. 'K리그1 정상급 미드필더' 오베르단이 전북현대로 떠났다. 빈자리를 채워야 한다. 박 감독도 이미 고민하고 있던 부분이다. 재계약을 체결한 기성용과 유망주 김동진, 새롭게 영입된 니시야 켄토와 김승호를 중심으로 계획을 짜고 있다. 박 감독은 "오베르단은 비중이 큰 선수였다. 하지만 지난해 부상 이후 우리가 공백을 어떻게 대처할지, 충분히 고민했다. 김승호나, 니시야 켄토 등 여러 선수가 합류했다. 충분히 잘할 수 있다고 생각해 영입했다. 잘하도록 돕는 것이 내가 할 일이다"고 했다.
빡빡한 일정 대비도 이뤄졌다. 포항은 올 시즌 4개 대회를 소화한다. 시즌 초반 아시아챔피언스리그(ACL)2를 시작으로 리그와 코리아컵, ACLE 플레이오프도 예정되어 있다. 박 감독은 "팀을 위해 헌신할 선수들이 많이 왔다. 포지션별로 3배수 이상으로 충분하다. 부상만 없다면 수는 충분하다. 선수들이 자부심을 갖고 출전할 수 있다. 지난해보다 나은 성적을 요구하는 것도 충분히 할 수 있다는 자신감이 있기 때문이다"고 했다.
포항으로 돌아온 김재성 코치도 친정팀에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 김 코치는 군 복무 기간을 포함해 2008년부터 2014년까지 포항에서 활약한 레전드다. '영일만 지단'이라는 별명까지 얻었던 그는 2018년 은퇴 후 인천 유나이티드 코치, 해설위원, 프로축구연맹 TSG(기술연구그룹) 위원을 경험하고 포항에 코치로 돌아왔다. 김 코치는 "선수를 도와서 좋은 성과를 내는 위치에 왔다 보니까 책임감이 와닿았다. 선수들이 힘들고, 지칠 때 힘을 불어넣어주는 역할을 잘 해보겠다"고 했다.
동계 전지훈련을 앞두고 지켜본 선수들은 이미 '포항 DNA'를 갖춘 모습이었다고 평가했다. 김 코치는 "포항에서 3, 4일 동안 훈련하는 모습을 봤을 때 태도적인 부분이 굉장히 좋았다. 사람들이 이야기하는 포항만의 DNA는 태도에서 나온다고 생각한다. 그런 태도가 좋아야 선수들도 금방 성장하기에 많이 기대된다"고 했다.