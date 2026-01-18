"식사마, '안티풋볼' 뚫을 수 있겠나" '4경기 1득점-0실점' 질식수비+늪 축구 中, 승부차기서 우즈벡 잡고 U-23 아시안컵 첫 4강 진출

[스포츠조선 노주환 기자연이은 FIFA 월드컵 본선 진출 실패로 자국 팬들에게 큰 실망을 주었던 중국 축구가 U-23 아시안컵에서 미래에 대한 희망의 신호탄을 쏘아올렸다. 바로 '질식 수비'를 통한 '늪 축구'다. 실리축구를 앞세운 중국이 우승 후보 우즈베키스탄을 승부차기에서 잡는 이변을 낳으며 대회 준결승에 올랐다.
중국이 17일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 2026년 AFC U-23 아시안컵 8강전서 우즈벡과 연장전까지 0-0으로 비긴 후, 승부차기에서 4-2로 승리해 4강에 합류했다. 중국이 이 대회 4강에 오른 건 이번 처음이다.중국과 결승 진출을 다툴 상대는 김상식 감독의 베트남이다. 베트남은 8강서 아랍에미리트를 연장 혈투 끝에 3대2로 눌렀다. 중국과 베트남의 준결승전은 21일 오전 0시30분에 열린다.
사진캡처=아시아축구연맹
중국 승리의 주역은 수문장 리하오였다. 그는 연장전에 이어 벌어진 승부차기에서 환상적인 슈퍼세이브를 보였다. 압둘라예프의 킥을 막아내는 등 맹활약하며 중국의 승리를 이끌었다. 우즈벡이 시종일관 경기를 압도했기에 중국의 승리는 큰 이변이다. 우즈벡으로선 경기 초반 주마예프와 하이룰라예프의 슈팅이 리하오의 선방에 막힌 게 큰 아쉬움으로 남았다. 또 툴쿤베코프의 굴절된 슛은 크로스바를 살짝 스쳐고 밖으로 나갔다. 전반 종료 직전, 리하오는 바크로모프의 위협적인 중거리 슛을 다시 한번 환상적으로 막아내며 실점 위기를 넘겼다. 우즈벡의 강한 압박과 공세에 중국은 수비하기 급급했다. 중국은 최종 수비 라인을 자기 진영으로 깊게 내렸고, 공격수 왕위둥과 아부두와일리는 전반 내내 제
사진캡처=아시아축구연맹
대로 된 기회를 잡지 못했다.
후반전 흐름도 크게 다르지 않았다. 우즈벡이 공격하면 중국이 막는 양상이었다. 리하오의 선방쇼는 이어졌다. 후반 18분, 하이룰라예프의 중거리 슛을 몸을 던져 쳐냈다. 우즈벡은 경기 내용에서 압도하고도 후반전 종료까지 끝내 중국의 골문을 열지 못했다. 경기는 연장전으로 이어졌으나 추가 30분 동안에도 득점은 나오지 않았다.
결국 승부는 승부차기에서 갈렸다. 카리모프(우즈벡)와 양하오위(중국)가 실축했고, 리하오가 압둘라예프(우즈벡)의 슈팅을 막아낸 뒤 중국 마지막 키커 왕보하오가 득점에 성공하며 중국이 4-2로 승리, 준결승 진출을 확정했다.
사진캡처=아시아축구연맹
중국은 이번 대회에서 확실한 수비 축구로 성적을 내고 있다. 조별리그에서 1승2무로 조 2위를 기록하는 과정에서 1득점-무실점했다. 이라크, 태국과 0대0으로 비겼고, 호주를 1대0으로 잡았다. 그리고 8강에서 두텁고 촘촘한 수비벽으로 우즈벡의 파상공세를 막아낸 후 승부차기에서 골키퍼의 선방을 앞세워 승리했다. 중국은 이번 대회에서 5-3-2 포메이션을 사용하고 있다. 수비라인에 5명을 세우고 이들은 경기 내내 자기 진영을 지킨다. 좌우 윙백을 무리해서 공격에 가담시키지 않는다. 상대가 공격적으로 라인을 올리면 중국은 선수 전원이 수비한다. 중국은 이번 대회에서 재미없는 '안티 풋볼'로 최고의 성적을 내고 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com