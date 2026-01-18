'390분 무실점!' 中 GK 미친 활약 폭발…중국, 사상 첫 4강 진출 환호 '김상식의 베트남과 준결승 충돌'

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 17일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 웃었다. 두 팀은 연장전까지 0대0으로 팽팽하게 겨뤘다. 승부차기에서 중국이 4-2로 이겼다. 이로써 중국은 사상 처음으로 이 대회 4강 진출 쾌거를 달성했다. 4강전에선 김상식 감독이 이끄는 베트남과 격돌한다.
중국 언론 소후닷컴은 '중국이 390분 동안 무실점을 기록하며 승리했다. 중국은 조별리그 세 경기에서 무실점을 기록했다. 일본과 함께 조별리그를 무실점으로 통과했다. 8강에선 우즈베키스탄과 격돌했다. 우즈베키스탄의 우세가 뚜렷했다. 중국의 볼 점유율은 30%도 되지 않았다. 하지만 중국은 골키퍼 리하오가 여러 차례 멋진 선방을 펼치며 골문을 지켰다. 후반 들어 우즈베키스탄의 공격은 더욱 거세졌다. 다행히도 리하오의 활약이 정말 놀라웠다. 경기는 잔혹한 승부차기로 돌입했다. 중국은 조별리그부터 4경기, 여기에 연장전까지 합쳐 390분 동안 실점하지 않았다. 이번 대회에서 유일하게 실점하지 않은 팀이다. 리하오는 승부차기에서도 뛰어난 활약을 펼치며 상대의 킥을 막아냈다. 중국은 사상 처음으로 이 대회 토너먼트에 진출한 뒤 4강에도 올랐다. 정말 기쁘고 축하할 만한 일'이라고 보도했다.
사진=AFC 공식 계정 캡처
중국은 이라크(0대0 무)-호주(1대0 승)-태국을 상대로 1승2무(승점 5)를 기록했다. 호주에 이어 D조 2위로 8강에 진출했다. 중국은 처음으로 이 대회 토너먼트에 진출했다. 앞서 5차례 도전했지만 2승13패를 기록하며 조별리그에서 고개를 숙였다. 그러나 이번 대회에서 처음으로 토너먼트 무대를 밟았다. 강력한 '선수비-후역습' 전략을 활용했다.
8강전에서도 마찬가지였다. 중국은 볼 점유율(29%-71%), 슈팅(6-28), 유효슈팅(0-8) 등 공격 지표 전반에서 밀렸다. 하지만 승부차기에서 4-2로 승리하며 환호했다. 중국은 21일 오전 30분 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 베트남과 붙는다. 베트남은 조별리그 A조에서 1위를 기록했다. 8강전에선 연장 접전 끝 아랍에미리트(UAE)를 3대2로 잡았다.